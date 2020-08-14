製造業紓困3.0解套 王美花宣布將先動用部分經費

因立法院二次臨時會不開，未避免紓困3.0追加預算卡關，造成廠商倒閉潮，經濟部長王美花今（14）日於「5G NEXT跨部會合作啟動大會」會後受訪表示，經濟部將先動用部分經費，待報行政院同意後，就會開始受理廠商的申請並進行審查，預算約230億元。

王美花指出，紓困3.0追加預算主要在協助傳統製造業和會展產業，目前經濟部預估將先動用100、200億元經費進行製造業紓困，會展產業則預估將先動用20、30億元。

王美花表示，經濟部原本也是希望紓困3.0追加預算能夠在立法院二次臨時會通過，但立法院昨已決定二次臨時會不開，只是目前國際情勢仍不好，製造業與會展廠商都在等待第3季的補助資金，若等立法院開議後才處理，恐怕廠商要等到9月、10月才能獲得紓困。

王美花強調，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定：「為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分」。因此，經濟部決定先動用一部分經費，並於近日內報行政院同意，並希望爭取行政院支持，先來受理製造業、會展產業的紓困。