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跨部會合作 王美花：2023年完成10項5G應用服務商轉

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部長王美花今（14）日表示，5G開台後首次跨部會、跨產業合作活動起跑，期待能集結公私場域營運商、電信、系統整合、新創業者等能量，共同推動交通、展演、遊戲、製造等關鍵領域5G智慧應用，在2023年完成10項民眾有感的5G應用服務商轉，並輔導台灣業者打入全球5G開放架構生態系，全力搶攻2035年全球破4兆新台幣的5G設備及應用商機。

王美花並指出，今年第4季將公布「5G產業化服務驗證實務競賽」活動，第一階段集結產業團隊投入5G智慧交通、展演創新應用實證外，後續將擴大導入網通服務及整合服務，並扶植SI服務業者帶動5G生態，促成國際輸出。

5G發展如火如荼，台灣也在2020 年正式邁入5G開台元年，為了協助台廠業者加速淬鍊解決方案，王美花今邀集文化部、交通部等單位，連袂出席「5G NEXT跨部會合作啟動大會」，以「Demand First, 5G NEXT」為核心價值，宣告5G開台後首次跨部會、跨產業合作起跑。

經濟部表示，5G科技應用發展，除了考量產業供應端的技術能力布局外，更取決於應用端需求的驅動力道，因此供、需兩端不同專業的整合更形重要。為此，經濟部工業局在行政院「台灣5G行動計畫」指導下，109年度執行「5G+產業生態鏈推動計畫」，攜手交通部和文化部合作，建立「場域出題、產業解題」的機制，目前聚焦於5G智慧交通、智慧展演等領域，已連結百家業者進行共創交流，協助如桃園國際機場、淡海新市鎮、華山文創園區等提出具體的場域實證辦法與機制。

經濟部目前已與交通部的科技顧問室、交通部淡海5G智慧交通實證場域計畫管理辦公室、智慧機場專案辦公室合作，初步擇定淡海新市鎮（輕軌崁頂站周遭）及桃園國際機場兩大場域，經濟部協助評估擬定場域開放辦法和實驗試辦計畫，以加速領跑「場域出題、產業解題」，預計帶動交通、通訊、新創及軟體產業投入5G交通場域實證，淬鍊出如遠端協作、異物偵測、智慧通關、自駕車接駁、VR體驗等運用5G大頻寬/低延遲/大連結等特性的垂直應用方案。

同時，為提前部署民眾有感的文化領域應用，經濟部亦與文化部持續合作，如在華山文創園區、電視台及音樂展演場域科技應用發展需求上，共創5G應用環境，目前已醞釀結合國內系統整合（SI）業者，發展出可攜、易部署的5G展演解決方案，後續將持續聚焦新型態商業展演場域，並擬定場域開放辦法，加速發展如5G攝影包、異地同步直播、3D即時回放等垂直應用方案。

5G 經濟部

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