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境外資金匯回 逾2,000億元

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

外資金匯回專法今（14）日上路將滿一周年，首年8%最優惠稅率即將關上大門，民眾或企業仍可在今日國稅局下班前遞件申請，搶搭8%稅率末班車。預期財政部長蘇建榮將會公布專法上路首年成績，據悉，目前申請金額已突破2,000億元。

境外資金匯回專法自2019年8月15日施行，實施以來已吸引逾2,000億元境外資金申請匯回，帶動近500億元投入實體產業。

財政部在專法上路之初，預估每年誘發申請匯回金額，低推估為1,333億元，中推估為4,272億元，高推估達8,907億元。據了解，原本財政部擔心匯回熱度不夠，恐連最低標都達不到，沒想到近一個月來，不僅突破低推估水準，還一路衝破2,000億元大關。

財政部 外資

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