紓困追加預算卡關 經部：與政院討論解決方案

經濟部長王美花昨（13）日於經濟部部務會議會前受訪表示，若立法院二次臨時會不開，恐讓紓困3.0追加預算卡關，如果預算不能如期通過，「紓困3.0要怎麼處理，經濟部確實會很傷腦筋」，當前製造業與會展廠商都在等待第3季的補助資金，後續將與行政院討論如何解決，否則恐怕要等到9月、10月。

王美花坦言，目前受理案件仍掛零，若預算拿不到，恐影響相關製造業、會展業及進出口貿易商。

針對紓困3.0，經濟部編列1,376億元追加預算，其中，規劃7月至9月員工薪資與營運資金補貼，編列378億元，補助對象以製造業與相關技術服務業、會展產業、進出口貿易服務業為主。

由於預算及程序問題，經濟部「紓困3.0」尚未開放受理，案件數掛零。王美花說，受到疫情影響營運狀況，許多製造業及會展產業急需使用7月到9月的紓困補貼資金，相關業者也持續向經濟部反應，希望儘快公告辦法並受理申請，讓公司營運下去。