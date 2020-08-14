紓困3.0卡關 衝擊製造、觀光業

立法院原定下周召開二次臨時會，處理紓困3.0特別預算案，不過，民進黨團總召柯建銘昨（13）日在臉書表示「9月再見」，言下之意臨時會將不召開，恐讓2,100億元的紓困3.0特別預算卡關至下會期，衝擊等待紓困的製造、會展、觀光等產業。

因新冠肺炎疫情持續衝擊產業，行政院日前提出追加紓困特別預算，稱為紓困3.0，規模同樣為2,100億元，其中部分將用於回補紓困2.0的經費，以及振興三倍券預算，行政院與民進黨團原本規劃在8月中旬召開第二次臨時會期間審議，盼在8月底審竣。

不過，國民黨團總召林為洲質疑「紓困3.0」預算書內容過於簡陋，且二次臨時會缺乏臨時性、急迫性，召開已無意義；對此，柯建銘也在臉書發文宣告，由於朝野對於召開二次臨時會缺乏共識，為不讓朝野惡鬥加劇，紓困3.0就留待9月新會期再處理。

對於立院兩黨團決議不開二次臨時會，行政院發言人丁怡銘表示錯愕，他表示，目前前期紓困預算有些是執行到年底，2,100億元中已執行1,300多億元，尚有700億元待執行，紓困3.0中若有需要，則將依據特別條例規定先動支。

紓困3.0預算鎖定對象，主要為受邊境管制、國外疫情所累產業或人員，包括製造業、會展業、技術服務業、進出口貿易服務業，以及以國際客源為主的旅行業、旅宿業、導遊及領隊、航空業與機場業者等，提供薪資補貼、營運資金補貼等協助。

丁怡銘指出，因全球仍有第二波疫情，台灣許多以外銷為市場的產業、以國際客源為主的觀光業等，仍持續受影響，相關業者需要政府持續紓困，期待立法院儘快審議紓困3.0預算。