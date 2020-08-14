上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

「如果政府再不去救，最壞狀況到明年6月恐有三分之一的工具機廠會面臨倒閉！」上銀集團總裁卓永財昨（13）日呼籲政府，儘快提撥專案經費採購工具機，供全台的大專院校使用，以協助產業度過難關。

據了解，卓永財已正式向行政院副院長沈榮津，以及相關部會提出建言，建議政府能提撥100億元的專案經費，向廠商採購車床、銑床及綜合加工機等基礎和標準的工具機產品，提供給全台大專院校使用。

卓永財說，政府一方面可藉此淘汰20年以上的老舊設備，另一方面也為產業挹注活水，並為將來景氣復甦時做好衝刺準備。

至於廠商的配套，則是提供具有工程師實務背景的業師，每年提供固定時數到校為學生作專業訓練，同時帶動產學合作。

卓永財昨天出席「台灣機器人產學聯盟」啟動儀式時指出，新冠肺炎疫情重創工具機產業，預期整體產業景氣到年底都不會好，他更直言若政府不出手協助，最壞狀況到明年6月，可能會有多達三分之一的工具機廠將面臨倒閉。

在聯盟啟動儀式上，卓永財為了培養更多人才、推動產業永續，上銀帶頭贊助50台機器手臂給加入聯盟的學校，總贊助金額超過2,000萬元。另外，上銀也贈送勤益與虎尾科大各6台機器手臂建置考場，更往下扎根捐贈給加入聯盟的高工職各1台手臂，合計共贊助50台六軸關節式手臂。

「我是為了台灣整體產業好，該說的還是要說！」卓永財昨天語出驚人，他強調不願報喜不報憂，現在工具機廠普遍面臨訂單明顯衰退的困境，「做四休三」比比皆是。儘管上銀集團本身影響不大，不過站在產業界的角度，卓永財希望政府能夠儘速且積極協助廠商度過難關。

展望上銀集團下半年營運，卓永財說，目前晶圓機器人和智慧製造應用穩健成長，其中晶圓機器人系統今年出貨可超過百台，每台售價都近千萬；儘管8月業績因歐洲暑休略受影響，但他預期第3季業績應可優於去年同期。

卓永財表示，目前上銀集團都在加班趕工，集團也正規劃員工加薪，他透露，已有部分員工從8月開始加薪，預估9月起全面加薪，平均加薪幅度約1.5%。