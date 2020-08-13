貿易局長江文若上任 首重數位拓銷

經濟部貿易局長江文若今（13）日走馬上任，她指出，全球疫情未止息，上任首重推廣數位貿易拓銷。同時，江文若也強調，貿易推廣工作的面向廣泛，與產業投資息息相關，將會加強與產業的溝通。

經濟部貿易局今日舉行新、卸局長交接典禮，由經濟部長王美花親自監交。國際貿易面臨史無前例的疫情衝擊，在貿易政策方面，王美花提出二點建議，一、要盡可能掌握全球疫情及產業變化的狀況，台灣也要有創新的應對方式。第二，「貿易要用產業來支撐」，二者互為依存，對產業要更了解，貿易工作才能做得精準到位。

江文若表示，受疫情衝擊，商業活動已逐漸走向遠距工作，而國際貿易亦是如此，自疫情爆發以來，貿協與各產業公協會推動多場視訊貿易洽談；她說，這也將是後疫情世代的貿易推廣主軸。

江文若強調，上任後首要任務是推廣數位貿易，輔導業者熟悉線上視訊的貿易方式。她指出，人與人的面對面的互動，與面對鏡頭、螢幕的感覺和表達方式並不一樣；業者如何能在一個非常受限的環境之下，用最短時間表達產品優勢，展現拓銷表達能力，是未來努力的重點。

江文若也提到，疫情使全球供應鏈出現變化，產業的貿易版圖亦隨之有了改變，貿易局不僅要協助廠商去開發潛在市場，幫業者找新商機外，更要能收集情報，做出最準確的判斷，要提升對新市場的靈敏度，掌握產業動向。

江文若說，未來在新政策的擬定上，貿易局一定會和業者多溝通，盡量將業者的意見納入政策當中。同時，她也將帶著同仁進行全面盤點，希望簡化各項作業流程，增加行政效能和效率。

有關台美雙邊貿易關係，江文若說，美國一向是台灣非常重要的貿易夥伴，台灣是美國第十大貿易夥伴，美國則是台灣第二大貿易夥伴，不過，台美關係不僅是貿易拓銷關係，已擴展非常全面，包含相關產業合作。

江文若舉例，當前Appale、Google和facebook都來台灣都設了營運中心，台積電也赴美設廠，可看出台灣與美國的關係已相當全面，不僅侷限於貿易面向，也呼應貿易與產業投資的緊密性。