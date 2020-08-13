快訊

19間口罩銷售通路一次看！周五10點搶潮橘特殊色

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還抓台灣黑熊宰來吃

貿易局長江文若上任 首重數位拓銷

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部貿易局長江文若今（13）日走馬上任，她指出，全球疫情未止息，上任首重推廣數位貿易拓銷。同時，江文若也強調，貿易推廣工作的面向廣泛，與產業投資息息相關，將會加強與產業的溝通。

經濟部貿易局今日舉行新、卸局長交接典禮，由經濟部長王美花親自監交。國際貿易面臨史無前例的疫情衝擊，在貿易政策方面，王美花提出二點建議，一、要盡可能掌握全球疫情及產業變化的狀況，台灣也要有創新的應對方式。第二，「貿易要用產業來支撐」，二者互為依存，對產業要更了解，貿易工作才能做得精準到位。

江文若表示，受疫情衝擊，商業活動已逐漸走向遠距工作，而國際貿易亦是如此，自疫情爆發以來，貿協與各產業公協會推動多場視訊貿易洽談；她說，這也將是後疫情世代的貿易推廣主軸。

江文若強調，上任後首要任務是推廣數位貿易，輔導業者熟悉線上視訊的貿易方式。她指出，人與人的面對面的互動，與面對鏡頭、螢幕的感覺和表達方式並不一樣；業者如何能在一個非常受限的環境之下，用最短時間表達產品優勢，展現拓銷表達能力，是未來努力的重點。

江文若也提到，疫情使全球供應鏈出現變化，產業的貿易版圖亦隨之有了改變，貿易局不僅要協助廠商去開發潛在市場，幫業者找新商機外，更要能收集情報，做出最準確的判斷，要提升對新市場的靈敏度，掌握產業動向。

江文若說，未來在新政策的擬定上，貿易局一定會和業者多溝通，盡量將業者的意見納入政策當中。同時，她也將帶著同仁進行全面盤點，希望簡化各項作業流程，增加行政效能和效率。

有關台美雙邊貿易關係，江文若說，美國一向是台灣非常重要的貿易夥伴，台灣是美國第十大貿易夥伴，美國則是台灣第二大貿易夥伴，不過，台美關係不僅是貿易拓銷關係，已擴展非常全面，包含相關產業合作。

江文若舉例，當前Appale、Google和facebook都來台灣都設了營運中心，台積電也赴美設廠，可看出台灣與美國的關係已相當全面，不僅侷限於貿易面向，也呼應貿易與產業投資的緊密性。

疫情 經濟部 視訊

延伸閱讀

立院二次臨時會不開了 王美花：紓困3.0恐卡關

立院二次臨時會不開 王美花擔心紓困3.0預算卡關

當年周美青辭職不沾塵 對照今日政府標案家天下

後疫情時代開拓貿易新局 國貿局長江文若擬定新戰略

相關新聞

815全台大跳電 承包商巨路遭刊登採購公報提告敗訴

2017年8月桃園大潭電廠發生跳機致全台大停電，中油認為承包商巨路事故後仍發生多次不良情形，違反採購案勞務採購契約、承攬...

台電職災頻傳...職安署突擊檢查大潭電廠 開罰18萬

因台電所屬工程近來屢傳重大職災害事故，勞動部職安署今會同桃園市政府勞動檢查處前往台電桃園大潭電廠增建電力設備工程進行工安...

經濟部宣布增產幼幼口罩 實名制每人14天10片

鑑於新冠肺炎第二波疫情蠢蠢欲動，且開學季即將到來，帶動幼幼口罩（適合2～4歲幼童）的需求增加。經濟部今（13）日表示，配...

基本工資審議會將召開 勞團：低薪是國恥、凍漲沒道理

基本工資審議委員會議即將於下周二(18日)召開，今年受新冠肺炎疫情影響，各產業備受衝擊，明年基本工資調漲與否格外拉鋸。全...

立院二次臨時會不開了 王美花：紓困3.0恐卡關

立法院原定下周召開二次臨時會，處理紓困3.0特別預算案，不過，民進黨團總召柯建銘今（13）日在臉書表示「9月再見」，言下...

國貿局長 江文若升任

經濟部昨（12）宣布，暫由經濟部政務次長陳正祺代理的經濟部國際貿易局長，將於今日由經濟部國際合作處長江文若升任。

蔡總統：加快5G基礎建設 投入資金鬆綁法規

總統蔡英文今天表示，5G的應用關係到資通產業的競爭，資訊和戰略安全的整備，政府要全力衝刺、加快5G基礎建設的部署，投入資金，並且透過鬆綁法規，調整技術和資金門檻，活絡市場，強化5G產業的發展。

後疫情時代開拓貿易新局 國貿局長江文若擬定新戰略

新任經濟部國際貿易局局長江文若今（13）日指出，在全球新冠肺炎疫情嚴竣下，整個國際貿易正面臨史無前例的衝擊，她上任的首要任務，就是希望透過視訊，以最短的時間來完整表達和各國貿易夥伴洽談，達到貿易交流的效果，與企業廠商一起度過難關，做好萬全準備，迎接後疫情時代的來臨。

退休月領4萬9！勞保年金王的作法 你也辦得到

去年12月一位77歲在竹科工作退休的高齡勞工申請領取勞保年金，總計月領金額高達4萬9561元，刷新保持五年多的年金王紀錄4萬9196元，也是勞保年金開辦11年來最高領取金額。你知道他怎麼辦到的嗎？

影／國貿局長上任首要任務 江文若：透過視訊洽談貿易

經濟部國際貿易局今天上午舉行新、卸局長交接典禮，新任局長江文若表示，在全球新冠肺炎疫情嚴竣下，她上任的首要任務，就是透過...

新台幣早盤升值1.6角 一度來到29.38元

新台幣今（13）日以29.52元兌1美元開出，較昨天收盤價升值2分。

名家觀點／國旅大爆發的美麗與哀愁

新冠肺炎病毒來勢洶洶，雖然台灣至今仍是世界上最安全的地方，但全球確診病例數量與速度持續攀升、態勢益發嚴峻，若干上波疫情略...

熱門新聞

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

和碩、鎧勝停牌…兩個揣測

對岸衝刺半導體 台積百人部隊遭挖角

傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀

台積電擴產 買力特南科廠

4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。