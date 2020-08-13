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815全台大跳電 承包商巨路遭刊登採購公報提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
815全台大停電，中油認為承包商巨路事故後仍發生多次不良情形，違反承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大，依政府採購法規定予以刊登採購公報。巨路不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。 報系資料照
815全台大停電，中油認為承包商巨路事故後仍發生多次不良情形，違反承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大，依政府採購法規定予以刊登採購公報。巨路不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。 報系資料照

2017年8月桃園大潭電廠發生跳機致全台大停電中油認為承包商巨路事故後仍發生多次不良情形，違反採購案勞務採購契約、承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大，依政府採購法規定予以刊登採購公報。巨路不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。

巨路與中油在2016年8月4日簽訂系爭採購案勞務採購契約，契約價金為435萬元。中油以巨路於履行契約第5期及第6期期間，有未依契約要求提出故障檢修紀錄單、工地負責人或安全衛生人員分別有多次未進駐工作場所、發生815大停電。

815大停電後後仍發生多次工地負責人或安全衛生人員，未進駐工作場所等情形，已違反契約、契約工作說明書及承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大情事，於是通知巨路將依法刊登政府採購公報。

巨路不服提告請求確認原處分違法。法院查出，巨路未依約於2017年6月30日填報維護檢查表的故障檢修紀錄單，且於契約第5、6期履約期間，進站工作36次卻有多次未依約核派適格執行人員到場施工。

第5期進站工作36次，其工地負責人未進駐工作場所次數達12次，安全衛生人員則達22次，甚至有2次工地負責人及安全衛生人員均未到場執行職務；第6期進站工作36次，工地負責人未進駐工作場所次數達10次，安全衛生人員則達21次。

因巨路未核派適格施工人員到場更換電源供應器，並核派適格工地負責人、安全衛生人員到場管理及採取避免危害的必要安全措施，在不安全的情況下，因施工方式不當發生斷電，並引發815停電事故，實有過失，且屬可歸責。

甚至，815停電事故發生後，巨路工地負責人仍未進駐工作場所10次，安全衛生人員則仍有17次未進駐工作場所，監察院糾正案認815停電事故，影響592萬戶用電權益。

行政院專案報告載明，592萬戶用電及損失慘重，可見影響層面擴及全台，且造成人身及財產上的嚴重損害，巨路構成政府採購法第101條第1項第8款所定「查驗不合格，情節重大」情形。

法院指出，中油認巨路確有查驗不合格且情節重大情事，以原處分通知刊登政府採購公報，實為達政府採購法建立公平、公開的採購程序，維護公平、公正的競爭市場，並排除不良廠商的立法目的，於法並無違誤，而且沒有違反比例原則，應予駁回。

停電 中油

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