815全台大跳電 承包商巨路遭刊登採購公報提告敗訴

2017年8月桃園大潭電廠發生跳機致全台大停電，中油認為承包商巨路事故後仍發生多次不良情形，違反採購案勞務採購契約、承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大，依政府採購法規定予以刊登採購公報。巨路不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判敗訴，可上訴。

巨路與中油在2016年8月4日簽訂系爭採購案勞務採購契約，契約價金為435萬元。中油以巨路於履行契約第5期及第6期期間，有未依契約要求提出故障檢修紀錄單、工地負責人或安全衛生人員分別有多次未進駐工作場所、發生815大停電。

815大停電後後仍發生多次工地負責人或安全衛生人員，未進駐工作場所等情形，已違反契約、契約工作說明書及承攬商安全衛生管理辦法等規定，而有查驗不合格且情節重大情事，於是通知巨路將依法刊登政府採購公報。

巨路不服提告請求確認原處分違法。法院查出，巨路未依約於2017年6月30日填報維護檢查表的故障檢修紀錄單，且於契約第5、6期履約期間，進站工作36次卻有多次未依約核派適格執行人員到場施工。

第5期進站工作36次，其工地負責人未進駐工作場所次數達12次，安全衛生人員則達22次，甚至有2次工地負責人及安全衛生人員均未到場執行職務；第6期進站工作36次，工地負責人未進駐工作場所次數達10次，安全衛生人員則達21次。

因巨路未核派適格施工人員到場更換電源供應器，並核派適格工地負責人、安全衛生人員到場管理及採取避免危害的必要安全措施，在不安全的情況下，因施工方式不當發生斷電，並引發815停電事故，實有過失，且屬可歸責。

甚至，815停電事故發生後，巨路工地負責人仍未進駐工作場所10次，安全衛生人員則仍有17次未進駐工作場所，監察院糾正案認815停電事故，影響592萬戶用電權益。

行政院專案報告載明，592萬戶用電及損失慘重，可見影響層面擴及全台，且造成人身及財產上的嚴重損害，巨路構成政府採購法第101條第1項第8款所定「查驗不合格，情節重大」情形。

法院指出，中油認巨路確有查驗不合格且情節重大情事，以原處分通知刊登政府採購公報，實為達政府採購法建立公平、公開的採購程序，維護公平、公正的競爭市場，並排除不良廠商的立法目的，於法並無違誤，而且沒有違反比例原則，應予駁回。