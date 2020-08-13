經濟部宣布增產幼幼口罩 實名制每人14天10片

鑑於新冠肺炎第二波疫情蠢蠢欲動，且開學季即將到來，帶動幼幼口罩（適合2～4歲幼童）的需求增加。經濟部今（13）日表示，配合中央流行疫情指揮中心調度，已協調廠商增產幼幼口罩，並優先供政府徵用，且口罩實名制政策亦仍維持。

民眾如有幼幼口罩需求，可於eMask口罩預購系統及四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）都可預購幼幼口罩，每人每14天10片。

經濟部表示，幼幼口罩屬特定客群產品，自今年6月起開放部份銷售後，在通路端的鋪貨不若成人醫用口罩普及，因此民眾不易隨處購得幼幼口罩。為確保實名制每人都買得到口罩，經濟部協調廠商在近期增加供應指揮中心至少80萬片幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片。

經濟部提醒，目前幼幼口罩（適合2～4歲幼童）及小童口罩（適合4～8歲兒童）均可於eMask口罩預購系統上，或持健保卡至四大超商之Kiosk事務機預購，第15期則自8月24日起至8月26日辦理預購，8月31日起至9月13日止至指定的通路門市（四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏）領取。