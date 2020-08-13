三倍券有效嗎？調查：六成餐飲服務業受惠、業績提升

振興三倍券發放近一個月，根據經濟部4日統計，兌現金額已達134億元，認為振興券已達振興效果。518人力銀行今（13）日也公布針對有收受三倍券店家所進行的最新調查，發現近六成店家表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感，並有七成雇主考慮增加人手。

518人力銀行指出，針對有收受振興三倍券的店家進行調查發現，近六成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長，其中約半數成長幅度大於10%以上。主要受惠的企業類別，以餐飲及零售業最多，兩者佔整體七成之多，可見民眾多數仍將振興三倍券用於民生消費上。

而此波振興三倍券帶來的業績也提升了人力需求，518人力銀行進一步調查，七成雇主考慮增加人手，其中三成更明確表達有招募的計畫，可望減緩失業率。

至於在職缺上，調查發現，以內外場服務人員的需求為大宗，此外廚師、技術等專業人才以及管理職也都有需求產生。而在人才條件部份，有約六成雇主歡迎無經驗的應屆畢業生或轉職的工作者。

此外，518人力銀行進一步調查雇主所願意提供的薪資待遇，有六成雇主願意提供25~30K高於基本工資的薪水，另有兩成雇主所開出的薪水高於30K，可見就業市場開始出現升溫的跡象。

同時，518人力銀行觀察還發現，中小型服務業雇主由於工作型態忙碌，較難長時間使用電腦，因此設計專屬於服務業的「518熊班」APP，讓服務業雇主用手機就可以進行人才管理，瀏覽履歷或是進行面試邀約變得更加簡單。此外有鑑於受疫情衝擊的服務業尚未完全止血，「518熊班」推出單月688服務業專屬徵才方案，以較以往人力銀行徵才約三分之一的價格，為服務業雇主節省徵才預算，並提高雇主徵才意願，希望趁景氣開始回溫時，為市場創造更多的就業機會。