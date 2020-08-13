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立院二次臨時會不開了 王美花：紓困3.0恐卡關

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
王美花今日於經濟部部務會議會前受訪表示，立法院二次臨時會不開，恐讓紓困3.0追加預算卡關。 記者林于蘅／攝影
王美花今日於經濟部部務會議會前受訪表示，立法院二次臨時會不開，恐讓紓困3.0追加預算卡關。 記者林于蘅／攝影

立法院原定下周召開二次臨時會，處理紓困3.0特別預算案，不過，民進黨團總召柯建銘今（13）日在臉書表示「9月再見」，言下之意臨時會將不召開。對此，經濟部王美花相當傷腦筋，她坦言，需再與政院商討如何讓產業進快拿到紓困補貼。

立法院擬在高雄市長補選後再次召開臨時會，但國民黨立法院黨團總召林為洲在臉書發布聲明表示，「紓困3.0」沒有急迫性，追加預算有過半用來償還已墊付振興、紓困款項，自無急迫的正當性，反對召開。

林為洲認為「紓困3.0」無急迫性，他說，行政院追加2,100億元紓困振興預算，其中約1,236億元用於回補部會預算；即使完成委員會審查，亦需交付一個月冷凍期，最快9月下旬才可通過，時程接近下會期開議，無急迫性也無特殊性，此時召開第二次臨時會已無特別意義。

柯建銘也表示，高雄市長補選後讓朝野冷靜片刻也是應該的，並在臉書直言「立法院的同仁們，我們九月再見吧！」，也就是說，二次臨時會將不召開。

王美花今日於經濟部部務會議會前受訪表示，立法院二次臨時會不開，恐讓紓困3.0追加預算卡關，如果預算不能如期通過，會很傷腦筋，當前製造業與會展廠商都在等待這筆補助，後續將與行政院討論如何解決。

王美花指出，受到疫情影響營運狀況，許多製造業及會展產業很需要使用7月到9月的紓困補貼，業者也持續向經濟部反應，希望經濟部盡快公告辦法並受理申請，盼能盡快拿到補貼資金，讓公司營運下去。

王美花坦言，若臨時會不開，預算無法如期通過，王美花說，「紓困3.0要怎麼處理，經濟部確實會很傷腦筋」。

紓困3.0預算，經濟部編列新台幣1,376億元追加預算，其中，規劃7月至9月的員工薪資與營運資金補貼，編列378億元，補助對象以製造業與相關技術服務業、會展產業、進出口貿易服務業。

經濟部 王美花 立法院 疫情紓困

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