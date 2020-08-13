經濟部核准台商回台 永湖斥資23億元台中建廠

經濟部今（13）日召開台商回台投資聯審會議，通過複合材料大廠永湖集團斥資逾23億元在台中豐原建新廠。經濟部表示，永湖集團多年來一直以中國大陸東莞為主要生產基地，美中貿易戰衝擊自行車產業鏈，對集團布局影響甚鉅，因而決定回台建廠。

永湖集團考量企業長遠發展，加上看好碳纖維複合材料在未來工業零件、醫療器材、汽車、運動等應用前景，決定回台投入超過23億元，在台中豐原興建高階碳纖布智慧化新廠、自行車配件生產與物流中心，可為大台中地區帶來200個本國就業機會。

經濟部表示，永湖集團運用近38年樹酯調配及碳纖維預浸布核心技術的優勢，成為台灣複合材料界先驅；產品50%外銷美國、40%歐洲，是美國頂級自行車TREK前五大供應商、自行車界賓士德國Canyon最大供應商，也與球棒Louisville Slugger等世界各大頂尖品牌長期合作。

永湖本次在台灣建立亞洲複合材料生產基地、自行車配件生產線與智慧倉儲中心，不僅為了應變風險、滿足客戶訂單需求，更是要跳脫傳統代工業，邁向智慧製造，同時持續精進高附加價值產品研發與製程，落實根留台灣。

經濟部指出，目前歡迎台商回台投資方案已通過197家台商投資約7,834億元，帶來近6.5萬個就業機會；總計「投資台灣三大方案」已吸引596家企業，投資約1兆743億元，估創造8.9萬個本國就業機會，後續尚有63家企業排隊待審。