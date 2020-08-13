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明年度債務占GDP比達32.6% 主計總處：低於以往

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院院會今（13）日拍板110年度中央政府總預算案，明年度累計債務未償餘額達6.1兆餘元，占前三年度名目GDP平均數達32.6%，距公債法上限40.6%，仍有約8個百分點、1.5兆元的舉債空間。主計長朱澤民解釋，在蔡總統上任後，債務占GDP比重均低於105年的33%或先前最高36%占比，並未逐年增加。

主計總處報告指出，110年度總預算案歲入編列2兆450億元，較109年度減少620億元；歲出編列2兆1,615億元，較109年度增加839億元。其中歲入歲出差短1,165億元，另債務還本850億元、占稅課收入5.1％，總計仍須融資調度的財源有2,015億元，是透過舉借債務1,915億元（占歲出8.9%），及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

主計總處指出，以上總預算債務舉借數，連同特別預算2,681億元，共有4,596億元，在排除新冠肺炎特別預算後，占整體歲出總額14.7％。主計總處預估，110年底累計債務未償餘額達6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均數32.6％，較前一年度增加1.3個百分點，距公共債務法規定上限40.6％，尚有8個百分點、約1.5兆元的舉債空間。

對於明年度債務GDP比重的成長，朱澤民表示，在105年以前，債務占比最高曾達36%，在蔡總統上任的105年當年為33%，後續幾年則逐年降低，到109年為29.7%，110年為32.6%，並非所謂的逐年都在成長，即使與105年或之前年度比較，都比較低。

債務 GDP

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