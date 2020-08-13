後疫情時代開拓貿易新局 國貿局長江文若擬定新戰略

新任經濟部國際貿易局局長江文若今（13）日指出，在全球新冠肺炎疫情嚴竣下，整個國際貿易正面臨史無前例的衝擊，她上任的首要任務，就是希望透過視訊，以最短的時間來完整表達和各國貿易夥伴洽談，達到貿易交流的效果，與企業廠商一起度過難關，做好萬全準備，迎接後疫情時代的來臨。

經濟部國際貿易局今天上午舉行新、卸局長交接典禮，上午的交接儀式由經濟部長王美花親自監交。江文若以一襲薰衣草紫色西裝亮相，顯得既時尚又專業。

江文若表示，面對受疫情影響的環境，現在就連做生意、拓展貿易、協助企業開發市場，都做了很大改變，尤其最困難的是，現在疫情還在燒，沒人知道何時才是盡頭才會終止，這也是過去從未面對過的。

此外，江文若還提到，疫情影響下使得數位時代提前來臨，遠距、視訊都已經成為日常生活中常聽到的使用工具，未來貿易局將盡力幫助業者，尤其是中小企業去熟悉數位貿易技能和電子商務的方式去拓展市場，且當數位貿易普及化後，也會產生新的貿易規則，這些都是貿易局必須協助，提前讓業者可以充分準備。

同時，江文若也觀察到，新冠肺炎疫情讓全球供應鏈做了一些變化，貿易版圖亦隨之有了一些改變，貿易局不僅要協助廠商去開發潛在市場，幫業者找新商機外，收集情報做最準確的判斷，對新市場的靈敏度也要增加。

江文若並強調，未來在新政策的擬定上，貿易局一定會和業者多溝通，儘量把業者的意見納入政策當中。同時，近期她也將帶著同仁進行全面盤點，希望能夠簡化各項作業流程，增加行政效能和工作效率。