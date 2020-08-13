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政府帶頭點火 明年度整體公建經費規模達5,340億元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院院會今（13）日通過110年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元、較前一年度減少2.9%，歲出編列2兆1,615億元，約增加4%。其中投入公建、擴大投資計畫經費1,324億元，若加計明年度的前瞻特別預算1,041億元、營業與非營業特種基金2,975億元，整體公建經費規模達5,340億元，較109年度預算數增加962億元、成長22%。

主計總處指出，明年度總預算案歲入編列2兆450億元，年減620億元；歲出編列2兆1,615億元，較109年度增加839億元。歲入歲出差短1,165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1%），合共尚須融資調度財源為2,015億元，以舉借債務1,915億元(占歲出之8.9%)及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

主計總處表示，以上總預算債務舉借數，連同特別預算2,681億元，合共4,596億元，排除新冠肺炎肺炎特別預算後，占整體歲出總額14.7%，預估110年底累計債務未償餘額達6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均數32.6%，年增1.3個百分點，距公共債務法規定上限40.6%，尚有8個百分點、約1.5兆元。

主計總處表示，中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，歲出部分計編列2,300億元，110及111年度分別編列1,241億元及1,059億元，全數以舉借債務支應。

主計總處指出，在加強推動公共建設，擴大投資方面，110年度總預算公共建設計畫經費1,324億元，較前一年度減少251億元，約減15.9%，主要是因減列撥充農村再生基金最後一年經費276億元；加計前瞻第三期特別預算1,041億元，共有2,365億元，較前一年度減少215億元，約減8.3%。如連同營業與非營業特種基金2,975億元，整體規模達5,340億元，較前一年度增加962億元，約增22%。

在強化科技發展，創新帶動產業升部分，明年度總預算中，科技發展計畫經費969億元，較前一年度增加17億元，約增1.8%，加計前瞻基第三期預算200億元，共1,169億元，年增40億元、約增3.6％。若連同國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金256億元，整體規模達1,529億元，較前一年度增加27億元、約增1.8%。

於提升國防戰力，確保國家安全方面，國防部主管110年度歲出編列3,668億元，較前一年度增加156億元，約增4.4%，加計新式戰機（F16-V）採購特別預算290億元，合共3,958億元，年增396億元，約增11.1%。如連同非營業特種基金576億元，整體規模達4,534億元，占明年度GDP2.4%。

於積極培育人才，營造優質教育環境方面，110年度總預算教育經費編列3,108億元，較前一年度增加101億元，約增3.4%，加計前瞻第3期特別預算248億元，共3,356億元，較前一年度增加299億元，約增9.8%。

於減輕家庭育兒負擔，營造友善育兒環境方面，110年度總預算我國少子女化對策計畫編列550億元，較前一年度增加81億元，約增17.1%，加計前瞻第3期特別預算5億元，合共555億元，較前一年度增加84億元，約增17.6%。如連同營業與非營業特種基金52億元，合共607億元，較前一年度增加103億元，約增20.3%。

於保障地方財源，平衡市縣發展方面，110年度總預算中央對地方一般性及專案補助款編列1,893億元，較前一年度增加131億元，約增7.4%。如加計中央統籌分配稅款預估增加數26億元，明年度中央對地方整體協助財源共增加157億元，約增2.9%。

債務 前瞻基礎建設 GDP 國防部 稅款

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