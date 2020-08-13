名家觀點／國旅大爆發的美麗與哀愁

經濟日報 / 周俊吉（信義房屋創辦人）

新冠肺炎病毒來勢洶洶，雖然台灣至今仍是世界上最安全的地方，但全球確診病例數量與速度持續攀升、態勢益發嚴峻，若干上波疫情略見趨緩的國家／地區，也陸續出現第二波疫情再起的徵兆；也因此，政府的紓困方案一路追加到了第三版，其中要角自然少不了，因邊境封鎖而頓失大量國際旅客的觀光旅遊業者。

不過，根據觀光局資料顯示，2019年來台觀光的國際旅客人數近1,200萬人次，改寫歷史新高紀錄，但仍低於同年台灣人出國觀光的1,700萬人次。也就是說，縱使國際觀光客來不了，但喜愛旅遊的台灣人也出不去，這一加一減之間，再加上政府一波波的補貼政策，某種程度可以顯示，台灣觀光旅遊商機並沒有明顯消失，只是業者的服務對象從外國人變成了台灣人。

面對這來得又急又快的龐大商機，其後續影響到底是好？是壞？

欣慰的是，在這世紀大疫恣意蔓延的當下，國旅還能擁有顯著的動能與機遇，相較於世界其他角落，台灣確實是得天獨厚的應許之地；但其隱憂則是，正因為「報復性出遊」的商機過於巨大，國旅趁疫情之便沉澱、思索、投入永續轉型的契機，有可能因此稍縱即逝。

持平而論，台灣的觀光條件出類拔萃，如豐富多樣的自然景觀，超過3,000公尺以上的群山林立、遼闊多變的海岸風情、煙霧繚繞的地熱景緻…，這些叫人不禁讚嘆造物主神奇的鬼斧神工，都無須耗費漫長車程就能擁有；還有融合東西方文化、獨樹一幟的台式人文底蘊，搭配熱情友善的海洋子民天性，相信足以讓國內、外觀光客，都充分感受到賓至如歸、回味再三的旅遊體驗。

換言之，台灣成為觀光大國的潛力無窮，理應可以吸引來自四面八方的國際旅客，甚至讓多數國人情願捨遠求近、留在台灣觀光。但我們真是觀光大國嗎？或說正往觀光大國的方向前進嗎？

筆者以為答案很清楚。以「老街」為名的古樸街廓不知凡幾，但所販賣的雜貨、餐飲、紀念品，幾乎如出一轍，消費者其實很難分辨今天逛的「老街」，跟前兩天逛的「老街」，到底有何不同？大小城鎮都有規模不等的「觀光夜市」，但夜市裡的攤商、服務與娛樂活動，似乎也不見任何與在地連結的巧思妙想，今天的夜市感覺與前幾晚的夜市，並無二致、差異不大。

如何讓台灣正常發揮所蘊藏的無限魅力？關鍵在於我們是否願意細究這塊土地的前世今生，並聚焦發展出獨一無二的在地未來。

「觀光」的本質，其實是一次又一次的文化體驗。文化本身類似一種有機體，藉由長時間的居民活動與發展過程，不斷積累並持續演化，只要能透過匠心獨運的串連、充實與行銷，每一次都可以提供造訪者全新的悸動與滿足，從而讓旅人們一而再、再而三，不斷舊地重遊、品評新滋味。

說起來很玄，卻屢試不爽。信筆至此，不得不推薦風尚旅行社總經理游智維的最新力作－《鄉下創業學》，名為創業，實為一個個以空間為經、以時間為緯，再輔以在地特有文化，層層疊疊交織出充滿人味的創生旅遊商機。

若從這個角度出發，結合台灣文史的單點精緻體驗，並持續與在地居民共好前進的究極之旅，也許值得有志於成就台灣觀光事業的相關組織深思，也期待國旅大爆發之後，我們可以走向真正細水長流、後韻無盡的永續觀光。

觀光 夜市 疫情

延伸閱讀

影／合歡山旅遊亂象再一樁 崗哨站竟成超大型垃圾桶

500萬份農遊券使用不到一半 農委會再推宜花體驗農遊

國旅新景點！太魯閣絕美山月吊橋開放預約

詐國旅補助77件 飯店業者法辦

相關新聞

國貿局長 江文若升任

經濟部昨（12）宣布，暫由經濟部政務次長陳正祺代理的經濟部國際貿易局長，將於今日由經濟部國際合作處長江文若升任。

名家觀點／國旅大爆發的美麗與哀愁

新冠肺炎病毒來勢洶洶，雖然台灣至今仍是世界上最安全的地方，但全球確診病例數量與速度持續攀升、態勢益發嚴峻，若干上波疫情略...

加倍奉還！專家眼裡 半澤直樹的憤怒管理只勉強及格

「以牙還牙，加倍奉還」。日劇「半澤直樹」第二季除了原本的壞蛋大和田常務、檢察官黑崎娘娘，還加入伊佐山部長、三笠副頭取（副總裁），從明處、暗處一起使壞。復仇大戲大快人心，但日本專家從憤怒管理術的角度打分數，半澤只得到勉強及格的成績。

明年總預算破2兆 但「歲入」比「歲出」少了1165億

行政院會明將討論主計總處編具「110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案...

紓困3.0預算書簡陋？政院：相關用途都有說明

針對國民黨立法院黨團反對召開第二次臨時會，以及質疑紓困3.0預算書內容過於簡陋，行政院發言人丁怡銘表示，政院對預算編列認...

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

文化部長李永得今天與媒體茶敘，透露藝fun券2.0 將在八月底發行，預計發行60萬張、每張600元，總金額3.6億。

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

關務署今天表示，台北關今年8月10日查獲7350片偽標產地MIT(MADE IN TAIWAN)進口口罩後，昨天(8月1...

三倍券變10倍必看攻略！全台市集抽2千抵用券上哪買？怎麼抽？

三倍券變十倍！經濟部中部辦公室於109年7月15日起辦理為期一個半月的「振興三倍券超值包好好買！再抽市集抵用券！」活動，集結全台共140個市場與夜市，共同推出三倍券超值組合包，更加碼購買超值包抽2000元現金抵用券。

中科中興園區近年大舉招商 目前已核准10家廠商進駐

為迎接廠商返台投資熱潮，中科中興園區近來積極對外招商，副局長施文芳表示，園區今年不但引進喬國能源公司，另有多家廠商正洽談...

陸資來台管控趨嚴 王美花：不會溯及既往

針對將修正《大陸地區人民來台投資許可辦法》一事，經濟部長王美花今（12）日表示，對於陸資持股30%的認定，以前是綜合來看...

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

三倍券變十倍的第一波2,100位幸運兒出爐了。經濟部中部辦公室共抽出2,100個2000元的獲獎序號，這些幸運得主可於即...

王文淵：景氣不樂觀

全國工業總會理事長王文淵昨（11）日表示，全球經濟遭逢百年來最嚴重衝擊，經濟難在短期內復甦，在歐美需求減弱情況下，對外銷...

熱門新聞

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

台積籌資 擬發40億美元債

經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。