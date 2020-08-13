名家觀點／國旅大爆發的美麗與哀愁

新冠肺炎病毒來勢洶洶，雖然台灣至今仍是世界上最安全的地方，但全球確診病例數量與速度持續攀升、態勢益發嚴峻，若干上波疫情略見趨緩的國家／地區，也陸續出現第二波疫情再起的徵兆；也因此，政府的紓困方案一路追加到了第三版，其中要角自然少不了，因邊境封鎖而頓失大量國際旅客的觀光旅遊業者。

不過，根據觀光局資料顯示，2019年來台觀光的國際旅客人數近1,200萬人次，改寫歷史新高紀錄，但仍低於同年台灣人出國觀光的1,700萬人次。也就是說，縱使國際觀光客來不了，但喜愛旅遊的台灣人也出不去，這一加一減之間，再加上政府一波波的補貼政策，某種程度可以顯示，台灣觀光旅遊商機並沒有明顯消失，只是業者的服務對象從外國人變成了台灣人。

面對這來得又急又快的龐大商機，其後續影響到底是好？是壞？

欣慰的是，在這世紀大疫恣意蔓延的當下，國旅還能擁有顯著的動能與機遇，相較於世界其他角落，台灣確實是得天獨厚的應許之地；但其隱憂則是，正因為「報復性出遊」的商機過於巨大，國旅趁疫情之便沉澱、思索、投入永續轉型的契機，有可能因此稍縱即逝。

持平而論，台灣的觀光條件出類拔萃，如豐富多樣的自然景觀，超過3,000公尺以上的群山林立、遼闊多變的海岸風情、煙霧繚繞的地熱景緻…，這些叫人不禁讚嘆造物主神奇的鬼斧神工，都無須耗費漫長車程就能擁有；還有融合東西方文化、獨樹一幟的台式人文底蘊，搭配熱情友善的海洋子民天性，相信足以讓國內、外觀光客，都充分感受到賓至如歸、回味再三的旅遊體驗。

換言之，台灣成為觀光大國的潛力無窮，理應可以吸引來自四面八方的國際旅客，甚至讓多數國人情願捨遠求近、留在台灣觀光。但我們真是觀光大國嗎？或說正往觀光大國的方向前進嗎？

筆者以為答案很清楚。以「老街」為名的古樸街廓不知凡幾，但所販賣的雜貨、餐飲、紀念品，幾乎如出一轍，消費者其實很難分辨今天逛的「老街」，跟前兩天逛的「老街」，到底有何不同？大小城鎮都有規模不等的「觀光夜市」，但夜市裡的攤商、服務與娛樂活動，似乎也不見任何與在地連結的巧思妙想，今天的夜市感覺與前幾晚的夜市，並無二致、差異不大。

如何讓台灣正常發揮所蘊藏的無限魅力？關鍵在於我們是否願意細究這塊土地的前世今生，並聚焦發展出獨一無二的在地未來。

「觀光」的本質，其實是一次又一次的文化體驗。文化本身類似一種有機體，藉由長時間的居民活動與發展過程，不斷積累並持續演化，只要能透過匠心獨運的串連、充實與行銷，每一次都可以提供造訪者全新的悸動與滿足，從而讓旅人們一而再、再而三，不斷舊地重遊、品評新滋味。

說起來很玄，卻屢試不爽。信筆至此，不得不推薦風尚旅行社總經理游智維的最新力作－《鄉下創業學》，名為創業，實為一個個以空間為經、以時間為緯，再輔以在地特有文化，層層疊疊交織出充滿人味的創生旅遊商機。

若從這個角度出發，結合台灣文史的單點精緻體驗，並持續與在地居民共好前進的究極之旅，也許值得有志於成就台灣觀光事業的相關組織深思，也期待國旅大爆發之後，我們可以走向真正細水長流、後韻無盡的永續觀光。