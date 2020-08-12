行政院將通過總預算案 需融資調度財源達2,015億元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院明（13）日擬於院會上通過明（110）年度中央政府總預算案，其中明年度總預算歲入共編列2兆450億元、較109年度減少2.9%，歲出2兆1,615億元、增加4%；明年度總預算總計仍需融資調度的財源達2,015億元，其中1,915億元將透過舉借債務支應、100億元透過移用前年度歲計賸餘支應。

行政院發言人丁怡銘說明，經歷過多次召開預算審核會議縝密檢討及妥適編製後，110年度中央政府總預算案已經編列完竣，在各相關法規規定下，整體財務規劃原則，主要是用在精進產業創新、落實全齡照顧、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。

丁怡銘說明，明年度總預算歲入編列2兆450億元，較109年度預算數2兆1,070億元，減少620億元，約減2.9％；歲出編列2兆1,615億元，較109年度預算數2兆776億元，增加839億元，約增4％。

丁怡銘表示，明年度總預算歲入歲出差短1,165億元，另債務還本850億元，占稅課收入5.1％，總計仍須融資調度財源共為2,015億元，其中1,915億元，將透過舉借債務支應，另有100億元將透過移用前年度歲計賸餘來支應。

丁怡銘表示，明年度總預算中各歲出政事別編列情形，各項政事支出中，社福支出編列5,594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4,290億元，占19.9％，居第二位；國防支出編列3,523億元，占16.3％，居第三位；經濟發展支出編列2,539億元，占11.7％，居第四位。

此外，明日行政院會也擬通過中央政府前瞻基礎建設計畫第三期（110至111年度）特別預算案。丁怡銘表示，該期前瞻特別預算案，歲出共編列2,300億元，包括110、111年度，分別編列1,241億元及1,059億元。

丁怡銘說明，在2,300億元中，包括城鄉建設741億元、水環境建設524億元、數位建設444億元、軌道建設402億元、綠能建設79億元、人才培育促進就業建設76億元、因應少子化友善育兒空間建設18億元、食品安全建設16億元。

債務 前瞻基礎建設

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