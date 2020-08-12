桃科二期環差闖關成功 將引入科技業

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署今（12）日舉行環評大會，桃園科技工業園區二期開發環差案闖關成功，根據桃園市政府規畫，將於2022年底開發完成，預計引入科技產業、傳產升級等，將創造7,000個工作機會。

桃科二期開發計畫早在多年前已通過環評，現址主要作為農地使用，原預計開發面積共58.1公頃，不過由於與地主溝通後，有部分地主希望保留既有農地繼續農耕，因此桃園市政府調整開發範圍，剔除原計畫的西北側、中央、南側部分共計約4.1公頃土地，剩餘開發面積變更為53.9公頃，因此向環保署提出環差變更。

在歷經環保署專案小組兩次初審會議通過後，今日此案送進環評大會確認結論，獲環評委員同意審核修正通過，後續須補充灌排系統相關工程規劃、灌溉水路設等資料。

近年台商回台投資相當踴躍，桃園也是許多台商瞄準的工業重鎮，從傳產到高科技都有，近年桃市府也積極引資，向經濟部報編九個產業專用區，桃科二期就是其中一個。

此次提出環差變更，面積較原規畫減少四公頃左右，就業機會也從原本的8,000人減少至7,000人。

桃市府指出，桃科二期鄰近桃科一期、觀音工業區等，希望藉由桃科二期開發促進產業群聚、增加就業機會，目前桃園境內產商設廠需求殷切，期待透過此開發案引入高科技產業、物流產業、傳產轉型升級等。

桃市府表示，桃科二期是承襲桃科一期具備永續發展潛力與全球接軌的工業園區而來，除了有國際接軌的區位、海陸空港交通優勢，未來也將有產業群聚形成。

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