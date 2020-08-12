經濟部准開股臨會 王光祥：成功不必在我
對於經濟部准許同為市場派的欣同、新大同召集股東臨時會，市場派代表暨三圓機構董事長王光祥強調，「成功不必在我」，都是為股東做事，因此感謝會做事的政府做出正確的決定。
王光祥發表三大聲明指出，第一經濟部許可大同3%股東自行召開股東臨時會，是維護所有股東的權益；雖然經濟部考量申請順序，核准先提出申請的欣同、新大同公司召開股臨會，但「成功不必在我」，都是為股東做事，他感謝會做事的政府做出正確決定。
第二，所有支持大同改革、能夠重新擦亮大同招牌的股東，他本人都全力支持，讓大同興利除弊，就從現在開始。
第三，股東期待的是公平、公正、公開的股東會，他本人支持3%股東儘速依主管機關法令籌備股東臨時會，讓大同營運回歸正軌。
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