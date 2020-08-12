三圓建設董座王光祥：讓大同興利除弊 就從現在開始

經濟部今（12）日決議，認定大同（2371）市場派股東、欣同及新大同負責人林宏信申請召集股東臨時會，符合《公司法》第173條第4項規定，准許召集股臨會申請。大同市場派股東、三圓建設董事長王光祥發出三點聲明指出，「成功不必在我」，都是為股東做事，本人感謝會做事的政府做出正確決定。」

王光祥說，經濟部許可大同3%股東自行召開股東臨時會，是維護所有股東的權益，雖然經濟部考量申請順序，核准先提出申請的欣同、新大同公司召開股臨會，成功不必在我，都是為股東做事，本人感謝會做事的政府做出正確決定。

他也說，所有支持大同改革、能夠重新擦亮大同招牌的股東，都全力支持，讓大同興利除弊，就從現在開始。「股東期待的是公平、公正、公開的股東會，本人支持3%股東儘速依主管機關法令籌備股東臨時會，讓大同營運回歸正軌。」

獲經濟部准許召集股臨會申請的欣同及新大同，也在共同聲明中表示，會尋求另組申請人羅得、三雅、競殿的支持及協助，擴大參與，讓這場大家企盼已久的股臨會更加完善。

王光祥日前召開記者會，宣言未來就算拿下大同經營權，也不會擔任大同董事長，將推舉前中鋼董事長林文淵組成專業團隊，幫大同興利除弊。同時，具體出具五大承諾，包括「接受全體股東及政府嚴格監督」、「擺脫家族式經營」、「守護大同資產」、「推動產學合作」、「擦亮大同招牌」。