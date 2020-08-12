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經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

經濟部核准市場派申請股臨會 大同百年經營權恐變天

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
欣同及新大同將自行召集大同公司股東臨時會，大同百年經營權可能變天。 本報系資料庫
欣同及新大同將自行召集大同公司股東臨時會，大同百年經營權可能變天。 本報系資料庫

經濟部今(12)日核准欣同及新大同自行召集大同（2371）公司股東臨時會，面臨大同百年經營權可能變天，大同內部全面備戰，等待經濟部決議出爐之後，準備回應。

經濟部指出，大同為上市公司，應就股東權益保障及證券主管機關意見，綜合考量作出決定。但大同董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令，客觀上已足認為她擔任董事會召集人及股東會主席有濫權違法行為，嚴重損害公司及全體股東。股東會召集權人不得於股東上恣意剝奪股東權益，林郭文艷剔除市場派選舉權，已無法期待大同可公平舉行股東會。

在經濟部駁回大同公司變更董事之後，市場派代表之一、欣同投資顧問董事長林宏信日前舉行記者會，表示新大同和欣同已於7月8日依公司法第173條第4項規定，以持股3%以上股東身分，向經濟部遞件申請召開股臨會並改選董事，希望經濟部儘速同意。

林宏信表示，歡迎多組外部股東申請召開大同股臨會，可提出多元董事會組合。他喊出五大主張，包括董事會運作透明公開，聚焦本業並檢討轉投資續效，反對開發中山北路廠房土地做商業用途，提升員工士氣和增加員工收入，及分派股東現金股利。

他強調，不能再由有「不良紀錄」的大同公司派召集股東會，應以公司法173條第4項規定，由繼續持股3%以上且滿一年的股東召集股臨會，解決大同董事改選紛爭。

林宏信指出，他跳過公司法第173條第1項規定，採用同法條第4項規定，是要跳過有爭議且違法的大同董事會，直接向經濟部申請召集股臨會。

股東會 大同 經濟部

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