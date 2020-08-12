博錸攜手日商Denka 簽訂新冠檢測試劑供應合約

博錸生技（6572）今（12）日宣布與日商電化（Denka）株式會社簽訂臨床檢測試劑供給合約。Denka以「新冠肺炎暨感染症多元診斷機器之開發與實證研究」成功獲選日本國立法人醫療研究開發機構（AMED）的事業補助，其事業補助計畫將選用博錸自主開發之新冠暨呼吸道感染症檢測試劑與自動化機台作為其臨床驗證平台，自即日起開始執行。

博錸指出，將提供日方自主開發之檢測試劑與自動化設備，以銷售的形式出貨至日本進行相關臨床驗證。8月起分批出貨，估計本案將可為博錸帶來超過新台幣3,000萬元的營收。該合約除帶來可觀營收外，臨床驗證結果更將作為產品後續在日本、美國、歐盟取證銷售的基礎。

博錸表示，公司專注於體外診斷試劑及自動化檢驗設備開發，全球籠罩於新冠肺炎疫情威脅下，博錸立即投入相關檢測產品開發，期為全球防疫工作盡最大心力。博錸跨入傳染病檢測領域，首個產品「新冠病毒核酸檢測試劑」已於今年5月初取得歐盟 CE-IVD認證，隨後於6月底取得美國FDA EUA資格，客戶正在進行產品驗證，下半年可望開始出貨。

「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」是博錸開發傳染病檢測試劑的第二項產品，開發進度居全球領先地位，本次日本的臨床驗證順利進行，將加速產品上市進程，提供全球防疫最佳輔助工具。

博錸表示，公司於今年5月即著手進行研發相關檢測試劑，以自主創新並擁有多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode™ MicroDiscs）技術平台完成「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」的開發，能同時精準辨識新冠病毒、與其他呼吸道感染症病毒，可協助第一線醫療人員做出正確判斷，並與日本合作夥伴Denka積極討論全球佈局及其商業合作。

Denka是日本知名的臨床檢驗試劑及流感疫苗領導大廠，其中囊括近3成的日本流感迅速檢測市場，本次，由Denka領銜申請之「COVID-19暨感染症多元診斷機器之開發與實證研究」，成功獲選日本國立法人醫療研究開發機構之補助事業計畫。本計畫中採用博錸已開發完成的「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」，以及自動化核酸提取機台、分子檢測機台，Denka將在日本進行臨床驗證，為因應市場需求提前佈局，雙方各自發揮所長，達到策略聯盟效益。