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經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

大同企業工會再拜訪經濟部 訴求先查中資再考慮股臨會

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同企業工會今（12）日第二次拜訪經濟部，謝謝經濟部上次善意的回應。圖為大同工會日前前往金管會、證期局陳情，抗議特定大股東在權利行使上背離大同基本道德價值。 圖／大同工會提供
大同企業工會今（12）日第二次拜訪經濟部，謝謝經濟部上次善意的回應。圖為大同工會日前前往金管會、證期局陳情，抗議特定大股東在權利行使上背離大同基本道德價值。 圖／大同工會提供

大同企業工會今（12）日第二次拜訪經濟部，謝謝經濟部上次善意的回應，重視大同全體工會會員捍衛工作權的卑微請求，也再次重申工會向來的立場，股東會，就是一場競賽，法律法規，就是比賽規則，輸贏結果不是工會關心的，工會在意的所有參賽者的資格與比賽本身程序的公平與公正，所以「先認定、再比賽」及「先查中資，再考慮股臨會」，是全體工會會員不變的訴求，大同企業工會認為，這也是簡單的做人道理。

大同企業工會指出，工會當然關心6月30日改選以後，大同董事會是否能正常行使職權，目前，既無任何董事有解任情事發生，我們也很欣慰最近董事會持續行使職權，我們的工作權得到確實保障，事實勝於雄辯，大同董事會顯然沒有任何不為或不能行使職權的狀態，在公開觀測站顯示的董事會召集及決議，就說明了一切，這次6月30日股東會，不論是召集程序或是決議，有沒有違法。

大同企業工會表示，我們不是法律專家，一切尊重經濟部依法行政，其實公司法，本來就有一個權利保護的制度，符合資格的少數股東，對於6月30日股東會召集程序或決議方法，如果認為違法，可以起訴請法院裁判，保護自己權利，如果法院同意撤銷，當然要重開股東會，有權利的股東，認為召集決議違法，當然應該起訴撤銷維護自己權益，這才是正途。

如果有權利不行使不主張，就像比賽過程運動員是否違規，本來就可以檢舉，甚至可以倒放錄影帶檢視，哪裡有，比賽都結束一段時間，也不依照規定行使自身權利檢舉，一直到失去權利，才喊比賽違規的道理，這也是一般的做人道理，工會認為: 在每一個崗位上，堅守原則，才是王道，太多的例外與特例，只會給自己造成無窮盡的困擾，人生，單純最好，相信經濟部也會樂見公平比賽，依法行政！

股東會 大同 經濟部

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