經濟部國貿局長由國際合作處長江文若升任

經濟部今（12）日宣布，目前由經濟部政務次長陳正祺代理的經濟部國際貿易局局長，13日起由經濟部國際合作處處長江文若升任。

經濟部表示，江文若學經歷完整，長期參與國際經貿事務，除擔任國際合作處處長外，她曾任經濟部國際貿易局組長、副局長，也曾派駐美國代表處經濟組及駐加拿大代表處經濟組。同時，江對國內工商產業相當熟悉，曾經擔任工業局科長及商業司司長等職務。

經濟部表示，江文若從基層做起，長期參與國際經貿發展及國內產業實務，並襄助部次長與其他國家進行雙邊諮商及合作對話。經濟部部長王美花期待江能夠持續強化我國與其他國際經貿夥伴的貿易與產業合作。

至於經濟部國際合作處處長，將由目前在國際合作處的經濟副參事廖浩志升任。廖浩志歷任國際貿易局科長、經濟部駐外機構三等商務秘書、二等經濟秘書、一等經濟秘書及經濟副參事等職務，也曾派駐俄羅斯代表處經濟組、駐英國代表處經濟組及駐印尼代表處經濟組等地，對雙邊經貿合作業務相當嫻熟，未來將負責各國的部次長級雙邊經濟合作會議平台，積極推動各項雙邊經濟及技術合作議題。