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超扯！海關又查獲偽MIT口罩 合計逾13萬片

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
海關再次查獲疑似偽MIT口罩共315件，數量合計高達13萬2,781片，多數來自中國大陸或香港。 圖／關務署提供
海關再次查獲疑似偽MIT口罩共315件，數量合計高達13萬2,781片，多數來自中國大陸或香港。 圖／關務署提供

超扯！財政部關務署今（12）日再度表示，台北關繼10日查獲7,350片偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）進口口罩後，11日一整天，再次查獲疑似偽MIT口罩共315件，數量合計高達13萬2,781片，多數來自中國大陸或香港。

官員表示，依進口貨品產地標示不實案件處理原則，廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事，進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地，或標示其他文字、圖案，使人誤認其產地之虞者，海關將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處。

至於口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。

如非屬醫用口罩，雖無須向衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)申請輸入許可證，仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標情事。

若未依相關規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定移請相關機關議處。

官員表示，媒體於8月初起陸續披露有陸製口罩試圖偽裝成MIT，因此關務署署長謝鈴媛裁示各海關必須緊盯相關狀況，各關也積極查核，杜絕假MIT口罩輸入國內。

官員指出，由於大陸產製口罩成本低，在疫情尚未消散前，低價輸入國內有利可圖，才會有業者鋌而走險，不過各關都已加強查緝力道，呼籲民眾不要以身試法。

關務署表示，MIT口罩品質享譽全球，為避免假冒MIT口罩流入境內，關務署已責令各關在邊境上加強查驗，同時加強對快遞及郵包貨物進口口罩的產地標示查核，請進口人切實遵守產地標示規定。

口罩 MIT 海關

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