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中科中興園區近年大舉招商 目前已核准10家廠商進駐

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
中科中興園區目前已核准10家廠商進駐，經濟部中部創新園區一直扮演領頭羊的角色。記者黑中亮／攝影
中科中興園區目前已核准10家廠商進駐，經濟部中部創新園區一直扮演領頭羊的角色。記者黑中亮／攝影

為迎接廠商返台投資熱潮，中科中興園區近來積極對外招商，副局長施文芳表示，園區今年不但引進喬國能源公司，另有多家廠商正洽談規劃進駐事宜，目前除經濟部育成中心等研究機構外，目前已核准10家廠商進駐，園區用地超過50%。

中部科學園區管理局表示，中興園區過去受限環評，只有研發單位符合進駐資格外，今年完成南投監理站搬遷，廠區土地收回後，園區更形完整，也積極招商引進文化創意相關產業，致力結合中興新村在地文化氛圍和特色，帶動區域發展。

副局長施文芳說，行政院推動中興新村轉型為科學園區，原本來主打高科技，但因園區被劃為「文化景觀區」限制開發，加上環評限制非傳統製造業才能進入，影響產業進駐意願，園區一度年虧上億元；兩年前轉型為研發基地為主，同時將園區範圍縮減到南核心區，改名「中興園區」，其他地區改由國發會接管進行活化。

兩年前進駐的正瀚生技，是一家國際級農業生技新產品研發型企業，強調「在地研發、外地製造」的模式，是園區最成功的進駐廠家；園區最近也批准喬國能源科技的設立申請，主要研發創新建材輕量型太陽能屋頂板，同樣是進行模板設計後，再移至自有廠房生產。

正瀚生技兩年前進駐中興園區，以在地研發、外地製造模式，是園區通過環評設廠的模範生。記者黑中亮／攝影
正瀚生技兩年前進駐中興園區，以在地研發、外地製造模式，是園區通過環評設廠的模範生。記者黑中亮／攝影
中科中興園區目前已核准10家廠商進駐，但園區仍有大片土地等待廠商進駐。記者黑中亮／攝影
中科中興園區目前已核准10家廠商進駐，但園區仍有大片土地等待廠商進駐。記者黑中亮／攝影

農業生技 環評 太陽能

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