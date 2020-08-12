中科中興園區近年大舉招商 目前已核准10家廠商進駐

「防疫衍生零接觸經濟，供應鏈長鏈變短鏈，降低成本轉為增加庫存！」玉山科技協會理事長李紀珠11日在玉山安永科技論壇表示，疫情改變全球供應鏈邏輯，因應生活及產業調整的科技大行其道；同時恐慌心態讓資金湧向金融泡沫，政府也面臨權力易收難放的窘境；美中對立激化，台灣務須求兩面得利。

2020-08-11 18:46