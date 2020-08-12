中科中興園區近年大舉招商 目前已核准10家廠商進駐
為迎接廠商返台投資熱潮，中科中興園區近來積極對外招商，副局長施文芳表示，園區今年不但引進喬國能源公司，另有多家廠商正洽談規劃進駐事宜，目前除經濟部育成中心等研究機構外，目前已核准10家廠商進駐，園區用地超過50%。
中部科學園區管理局表示，中興園區過去受限環評，只有研發單位符合進駐資格外，今年完成南投監理站搬遷，廠區土地收回後，園區更形完整，也積極招商引進文化創意相關產業，致力結合中興新村在地文化氛圍和特色，帶動區域發展。
副局長施文芳說，行政院推動中興新村轉型為科學園區，原本來主打高科技，但因園區被劃為「文化景觀區」限制開發，加上環評限制非傳統製造業才能進入，影響產業進駐意願，園區一度年虧上億元；兩年前轉型為研發基地為主，同時將園區範圍縮減到南核心區，改名「中興園區」，其他地區改由國發會接管進行活化。
兩年前進駐的正瀚生技，是一家國際級農業生技新產品研發型企業，強調「在地研發、外地製造」的模式，是園區最成功的進駐廠家；園區最近也批准喬國能源科技的設立申請，主要研發創新建材輕量型太陽能屋頂板，同樣是進行模板設計後，再移至自有廠房生產。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言