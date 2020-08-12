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三倍券變10倍必看攻略！全台市集抽2千抵用券上哪買？怎麼抽？

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部再加碼！民眾凡持三倍券至指定140個市場及攤商消費，即可享優惠方案並獲得2000元抵用抽獎券。圖／本報資料照片
經濟部再加碼！民眾凡持三倍券至指定140個市場及攤商消費，即可享優惠方案並獲得2000元抵用抽獎券。圖／本報資料照片

三倍券變十倍！經濟部中部辦公室於109年7月15日起辦理為期一個半月的「振興三倍券超值包好好買！再抽市集抵用券！」活動，集結全台共140個市場與夜市，共同推出三倍券超值組合包，更加碼購買超值包抽2000元現金抵用券。

指定市集、夜市的部分攤商推出超值套餐，民眾可以優惠價格就品嘗到美味小吃，如250元商品只要200元、任選超值包550元等優惠方案，趕緊把握機會參加購買超值包抽現金活動，享超值又好康回饋，相關活動資訊也可透過「台灣市集go購go」活動臉書粉專查詢。

問：我要如何參加？

民眾至指定攤商消費前請先確認是否收取三倍券或超值套餐，並可持三倍券向業者索取一份抽獎序號卡，即可參加2000元現金抵用券抽獎活動。

活動分3梯次進行抽獎，共抽出6300名，送出總獎金高達1260萬元。

抽中的市集抵用券可使用至今年10月31日為止。

問：什麼時候抽獎？

除首波抽獎名單已公布之外，將另於8月25日、9月8日再抽出其他幸運得獎者。

問：中獎如何公布？

待抽獎結果公布後，參加抽獎民眾可透過中獎查詢系統查詢是否中獎，進入網頁後，只需依照抽獎序號卡，完整輸入「英文字母」+「7位數字」即可。

8月12日第一波抽獎名單公布

‧ 夜市得獎名單

‧ 北區公有市場得獎序號

‧ 南區公有市場得獎序號

問：第一波中獎名單已於8月12日公布，得獎民眾該如何領獎及使用？

首波得獎民眾可自即日起至8月23日前，至得獎市場之自治會辦理兌獎手續。

若在北區市場得獎者，可攜「抽獎序號卡」及「得獎者身分證」至市場自治會填寫「勞務報酬單」領獎。

於南區市場、全台夜市得獎者，請攜帶「抽獎序號卡」、「身分證正反面影本」至夜市管委會辦公室填寫「機會中獎單」領獎。

問：活動包含哪些市集、夜市？

此次活動集結全台140個市集、夜市參與，民眾可上網透過「振興三倍券～市場、夜市超值包/超值餐」網頁搜尋，整理如下：

基隆市：愛四路夜市、源遠公有零售市場。

臺北市：永春市場、公館夜市、水源市場、東門市場、南機場夜市、華山市場、寧夏路夜市、八德市場、中山市場、松江市場、長春市場、中崙市場、成功市場、南門中繼市場、華西街攤販集中場、艋舺夜市、廣州街攤販集中場、士東市場、士林夜市、西湖市場。

新北市：金山第一市場、秀峰市場、林森攤販集中區、金龍市場、汐止夜市、瑞芳美食廣場、永安市場、和平街攤販集中場、土城公有零售市場、三峽市場、三重區中央市場、文化北路攤集區、泰山公有零售市場、東勢公有零售市場、林口市場外攤、永明公有零售市場、蘆洲區廟口形象商圈夜市、淡水中正美食廣場。

桃園市：中壢觀光夜市、新明市場、興國市場、龍潭市場、大成市場、新屋第一市場、大湳市場、八德興仁花園夜市、大園市場。

新竹市：竹蓮市場、東門市場、中央商場、新竹樹林頭夜市。

新竹縣：仁義市場、仁義攤販集中場、竹北市場、竹北攤販集中場、新社市場、育樂迴廊及橋頭攤販集中場。

苗栗縣：竹南第二市場。

台中市：旱溪夜市、建國公有零售市場、中華路觀光夜市攤販集中區、第二公有零售市場、大慶夜市、忠孝路觀光夜市攤販集中區、第三公有零售市場、第五公有零售市場、昌平夜市、東光公有零售市場、中義公有零售市場、逢甲觀光夜市、大新公有零售市場、太平公有零售市場、長億夜市、烏日第一公有零售市場、豐原第一公有零售市場、后里第一公有零售市場、后里第三公有零售市場、大肚公有零售市場、梧棲第一公有零售、清水第一公有零售市場、大甲第二公有零售市場、大甲蔣公路觀光夜市攤販集中區。

彰化縣：民生公有零售市場、南門公有零售市場、華陽公有零售市場、竹塘鄉公有零售市場。

雲林縣：崙背鄉公有零售市場。

嘉義市：東公有零售市場。

台南市：開元公有零售市場、鄭仔寮花園夜市、金華公有零售市場、西門公有零售市場、西門淺草公有零售市場、東菜市公有零售市場、復興公有零售市場、永康公有零售市場、復華夜市、玉井公有零售市場、市三公有零售市場、市五公有零售市場、佳里傳統夜市、西港公有零售市場、學甲區傳統夜市、白河公有零售市場、六甲公有零售市場、下營公有零售市場、善化第一通有零售市場、新市公有零售市場、鹽水夜市。

高雄市：六合二路攤販臨時集中場、光華二路攤販臨時集中區、自強三路攤販臨時集中場、忠孝二路攤販臨時集中場、武廟公有零售市場、國民公有零售市場、旗后觀光公有市場、凱旋青年夜市、三民第一公有零售市場、龍華公有零售市場。

屏東縣：建興公有零售市場。

台東縣：四維夜市、第一公有零售市場、台東觀光夜市。

花蓮縣：重慶市場、花蓮東大門夜市。

宜蘭縣：東門觀光夜市。

金門縣：金湖鎮公有零售市場、北堤臨時攤販集中區。

三倍券 經濟部 夜市

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