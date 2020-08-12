陸資來台管控趨嚴 王美花：不會溯及既往

針對將修正《大陸地區人民來台投資許可辦法》一事，經濟部長王美花今（12）日表示，對於陸資持股30%的認定，以前是綜合來看，但未來的修法方向將是分層個別來處理，將加嚴審查，但不會溯及既往。

因應港版國安法上路，王美花拋出陸資投資管理趨嚴的信號，經濟部將修法加強審查「陸資」，避開轉投資的稀釋效應，預計下周預告修正《大陸地區人民來台投資許可辦法》，最快第4季拍板。

王美花進一步表示，未來關於陸資有無取得實質經營控制力部分，經濟部也會進行修法，做一點調整。

不過，王美花強調，台灣是法治國家，新的案件才適用於新規定，不會溯及既往，但假設舊案子有新增或調整投資狀況，就會依照新法令進行審查。