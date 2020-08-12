經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位
三倍券變十倍的第一波2,100位幸運兒出爐了。經濟部中部辦公室共抽出2,100個2000元的獲獎序號，這些幸運得主可於即日起至8月23日，到各自治會辦公室兌領2,000元的市場抵用券。
經濟部中部辦公室於109年7月15日起辦理為期一個半月的「振興三倍券超值包好好買！再抽市集抵用券！」集結全台-北中南140個市場與夜市共同推出三倍券超值組合包，更加碼購買超值包抽2,000元抵用券，讓三倍券好康直接變十倍。
經濟部中辦主任郭坤明表示，此次集結全台140個夜市、市場推出百種超值包，經濟部再加碼2,000元抵用券抽獎活動，希望能帶動攤商至少三倍業績，也讓民眾買到超值好康。
持三倍券購買組合包，可參加2,000元抵用券抽獎，共6,300名，分三次抽出。昨天共抽出2,100個2,000元的獲獎序號，等於即日起就有420萬元的購物金在這140個市場、夜市使用。這些市集抵用券可以用到今年10月31日。
經濟部中部辦公室說明，本次沒有抽到獎的民眾也不用氣餒，後續8月25日、9月8日還有兩次抽獎機會，也各會各抽出2,100個2,000元市場消費券。
■ 振興三倍券傳統市場及夜市聯合促銷活動
相關資訊可上「台灣市集go購go」臉書專頁查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言