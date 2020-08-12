經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

三倍券變十倍的第一波2,100位幸運兒出爐了。經濟部中部辦公室共抽出2,100個2000元的獲獎序號，這些幸運得主可於即日起至8月23日，到各自治會辦公室兌領2,000元的市場抵用券。

經濟部中部辦公室於109年7月15日起辦理為期一個半月的「振興三倍券超值包好好買！再抽市集抵用券！」集結全台-北中南140個市場與夜市共同推出三倍券超值組合包，更加碼購買超值包抽2,000元抵用券，讓三倍券好康直接變十倍。

經濟部中辦主任郭坤明表示，此次集結全台140個夜市、市場推出百種超值包，經濟部再加碼2,000元抵用券抽獎活動，希望能帶動攤商至少三倍業績，也讓民眾買到超值好康。

持三倍券購買組合包，可參加2,000元抵用券抽獎，共6,300名，分三次抽出。昨天共抽出2,100個2,000元的獲獎序號，等於即日起就有420萬元的購物金在這140個市場、夜市使用。這些市集抵用券可以用到今年10月31日。

經濟部中部辦公室說明，本次沒有抽到獎的民眾也不用氣餒，後續8月25日、9月8日還有兩次抽獎機會，也各會各抽出2,100個2,000元市場消費券。

■ 振興三倍券傳統市場及夜市聯合促銷活動

‧ 夜市得獎名單

‧ 北區公有市場得獎序號

‧ 南區公有市場得獎序號

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