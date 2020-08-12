全國工業總會理事長王文淵昨（11）日表示，全球經濟遭逢百年來最嚴重衝擊，經濟難在短期內復甦，在歐美需求減弱情況下，對外銷為導向的台灣產業，更是雪上加霜。

王文淵對未來的景氣不表樂觀，他呼籲，產業界應該加碼投資台灣，加速AI與數位轉型的推動，一起帶動台灣經濟再次起飛。

工總昨日召開第11屆第三次會員代表大會，王文淵、經濟部政務次長陳正祺、桃園市長鄭文燦等人出席。這次的會員大會原本要在4月舉辦，因疫情衝擊所以延到昨日舉辦。

王文淵指出，近來全球局勢面臨劇烈變化，尤其新冠肺炎迅速蔓延全球，國際貨幣基金6月下修預估2020年全球經濟成長率至負的4.9%，今、明兩年全球各國GDP損失達12兆美元，美國第3季GDP也預估將大幅萎縮33%，可見疫情對經濟造成相當衝擊。

王文淵指出，工總在4月特別邀請產業界及財經專家與政府代表，舉辦新冠肺炎與產業高峰論壇，所幸從那之後，從美中貿易戰至新冠肺炎疫情，反而讓台商回台投資金額超過1兆元。他也呼籲大家一起加碼投資台灣，讓台灣再度起飛。

昨日工總會員大會，由鄭文燦發表專題演說，談桃園市的投資環境與未來展望，鄭文燦表示，桃園工業發展已連續十年成長第一名，一年產值高達3兆元，對此王文淵也力挺鄭文燦，指出桃園不論是投資金額還是就業人員都居六都之冠。

陳正祺則表示，今年經濟情況不容樂觀，但台灣今年的經濟成長，大概還有1.6%，在全世界非常少見，這要感謝三件事，第一是公共衛生主管部門超前部署，反應靈敏，第二是台灣人民的高素質、涵養，自動自發配合防疫措施，第三是百工百業的老闆們努力上進，沒有停止打拚。