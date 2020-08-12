台美FTA 美豬美牛仍須溝通

美國衛生部長艾薩訪台，寫下台美交流新進展，但卻傳出美國貿易代表署因不滿美豬、美牛卡關，不支持簽署台美自由貿易協定（FTA）。

對此，經濟部長王美花昨（11）日表態，「若能簽署台美FTA，是一定願意的」。

王美花昨日在廣播節目上表示，台灣如果能與美國成功簽署FTA，這不僅是實質上的經貿交流，更能讓台灣被世界看到。

外傳美國也有意與台灣簽署FTA，但就卡在是否開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口，對此，王美花坦言，美方確實很重視台灣對是否開放美豬、美牛的態度。

她同時表示，台美之間一定有意願簽FTA，不過，當前執政黨雖在國會席次過半，但社會仍無法達成共識；因此，政府整體政策要設法做好準備，讓各界了解周全。

王美花也公開表態，同意開放美豬、美牛，但她說，過去討論在立法院遭阻擋，除了在野黨「意見很多」，即便當前執政黨國會過半，仍難以達成共識，會回去檢討克服。

王美花表示，此事美方來說確實很關鍵，是政府需要去解決的問題，不過，除了整體的專業評估考量之外，更重要是與各界的「溝通」，並審慎研判整個國際情勢。

她認為，政府要有策略、有整體政策去解決，台灣也要對自己的豬、牛有信心，台灣豬牛與美豬、美牛養的方式不一樣、口味也不一樣。