陸資來台投資 管控趨嚴

經濟部長王美花昨（11）日拋出陸資投資管理趨嚴的信號，因應港版國安法上路，經濟部將修法加強審查「陸資」，避開轉投資的稀釋效應，預計下周預告修正《大陸地區人民來台投資許可辦法》，最快第4季拍板。

港版國安法通過後，各界均傳出該修改兩岸相關法令的聲浪；王美花昨天上廣播節目時強調，有關投資審查的資格，目前不至於直接將「港資」視為「陸資」，但是經濟部將修正陸資投資許可辦法，也會跨部會討論對「陸資」、「港資」的定義。

經濟部官員表示，依據中英聯合聲明所制訂的港澳條例，「港資」屬於「外資」，由《外國人投資條例》管轄，因此本次預告修法的草案將維持認定「港資」屬「外資」；若港澳條例不改，經濟部也只能針對個案加強審查。

王美花指出，雖然經濟部認定的港資是「外資」，但是，在港版國安法通過上路後，經濟部看待「陸資」、「外資」，會有不同的想法；且香港這幾日來局勢的改變，也讓各界有所警覺，確實應重新思考陸資的定義，以更嚴格的標準來看待陸資。

王美花透露，本次修法主要有二大方向，一、陸資持股超過三成的認定方式，擬改為「逐層認定」，二、過去若有軍方色彩的陸資，經濟部就會特別嚴格審查，但中共實則黨政軍一體，未來會針對陸方黨政軍色彩的投資案嚴謹審查。

根據陸資來台投資許可辦法第3條，陸資若直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%，將會被視為陸資。

經濟部官員表示，這部分條文將不會更動，但會新增解釋令，調整計算方式，加強審查。

官員舉例，過去陸資投資第三地A公司40%，A公司再投資B公司40%，則計算上陸資僅有16%，不會被認定為陸資；不過，未來將修正為，先認定A公司為陸資，再認定陸資A投資B公司，因此，B公司也超過30%的門檻，屬於陸資。

王美花同時表示，港資來台投資的身分認定，確實是一個複雜的問題，港版國安法對香港是嚴重傷害，也是香港未來發展的重要轉折點。