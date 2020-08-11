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因應港版國安法 王美花：經濟部修法嚴審陸資 下周預告

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部長王美花今（11）日首度指出，因應港版國安法通過後，經濟部將修法加強審查「陸資」，避開轉投資的稀釋效應，預計下周預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，搜集各界意見。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花今（11）日首度指出，因應港版國安法通過後，經濟部將修法加強審查「陸資」，避開轉投資的稀釋效應，預計下周預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，搜集各界意見。圖／聯合報系資料照片

經濟部王美花今（11）日首度指出，因應港版國安法通過後，經濟部將修法加強審查「陸資」，避開轉投資的稀釋效應，預計下周預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，搜集各界意見。

港版國安法通過後，各部會均傳出修法討論聲浪；王美花強調，在投資審查方面，目前不至於直接將港資視為陸資，但經濟部將修正大陸地區人民來台投資許可辦法，也會跨部會討論對「陸資」、「港資」的定義。

不過，經濟部表示，預告修法的草案將維持認定的港資是「外資」，因「大陸地區人民來台投資許可辦法」依據《港澳條例》規範，若母法不改，經濟部也只能針對個案加強審查。

王美花表示，港資來台投資認定確實是複雜問題，港版國安法對香港來說是嚴重的傷害，對於香港未來發展來說，更是重要的轉折點。她並強調，有關修改《兩岸條例》的修法，近期已有跨部會討論。

王美花指出，雖然經濟部認定的港資是「外資」，但在港版國安法通過後，經濟部看待「陸資」、「外資」，會有不同的想法；且香港這幾日來局勢的改變，也讓各界有所警覺，確實應重新思陸資的定義，以更嚴格的標準來看待陸資。

王美花說明二大主要修法方向，一、陸資持股超過三成的認定方式，擬改為「逐層認定」，二、過去若有軍方色彩的陸資，經濟部就會特別嚴格審查，但實則黨政軍一體，未來會針對陸方黨政色彩的投資案嚴謹審查。

根據「陸資來台投資許可辦法」第3條規範，陸資若直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%，將會被視為陸資。經濟部官員表示，這部分條文將不會更動，但會新增解釋令，調整計算方式，加強審查。

官員舉例，過去陸資投資第三地A公司40%，A公司再投資B公司40%，則計算上陸資僅有16%，不會被認定為陸資；不過，未來將修正為，先認定A公司為陸資，再認定陸資A投資B公司，因此，B公司也超過30%的門檻，屬於陸資。

陸資 經濟部 王美花

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