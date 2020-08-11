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保德信金融集團出售台灣保德信人壽予台新金控

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

保德信金融集團今日宣布，與台灣的頂尖金融機構台新金融控股股份有限公司達成最終協議，出售台灣保德信國際人壽保險股份有限公司。保德信表示，依照協議條款，保德信金融集團將出售台灣100%的壽險業務；本交易符合保德信金融集團聚焦於日本及全球高成長新興市場的國際策略。

保德信表示，本交易完成需符合一般交易完成條件，包括主管機關核准。旗下資產管理事業保德信投信，將繼續在台灣的資產管理界繼續營運。

台灣保德信人壽創立於1989年，透過訓練精良的壽險顧問，提供客製化解決方案及高品質服務，向中高階層客戶銷售個人終身壽險及其他保障型商品。保德信金融集團為全球投資管理公司，2020年6月30日為止管理逾1.5兆美元資產，於美國、亞洲、歐洲及拉丁美洲皆有營運據點。

壽險業 台新金融控股

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