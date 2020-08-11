保德信金融集團出售台灣保德信人壽予台新金控

美元上週末走強，11日表現仍舊穩定，一反7月的疲態，分析師認為，美元後續走勢將與川普的經濟政策、中美關係密切相關。2個議題都讓美元有持續走強的可能，川普若與國會好好談妥財政措施，有助於投資人信心回升；而中美關係則相反，若雙方關係趨緊張，美元會有避險需求而升值。中美關係則得等15日貿易協商結果。

2020-08-11 17:49