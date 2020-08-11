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創業青年看過來！信保基金推低利青創貸款

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為力挺青年創業，政府8月1日起推出總額600億元的青年創業啟動金貸款，其中350億元是由經濟部執行，由中小企業信用保證基金提供最高十成信用保證，支持青年頭家全力打拼事業、更無後顧之憂。

信保基金指出，本次修正青創貸款最貼心的就是100萬以下小額貸款，信保基金保證成數最高100%，並按中華郵政兩年期定存利率加0.575%補貼前五年利息（現為1.42%）；創業青年得以申請表取代計畫書，且明文規定以負責人名義申貸，不得徵提保證人，以及採取一站式服務，簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢。

另外，送保期間保證手續費率從低，以信保基金保證手續費計收要點的保證手續費年費率區間下限（現為0.375%）計收；依批次信用保證要點相關規定辦理者，則以該要點保證手續費年費率區間下限（現為0.2%）計收。

其中，保證成數最高十成，搭配銀行實質徵信、簡化申貸程序，信保基金與銀行共同聯手，力促100萬元以下小額貸款從優、從速、從簡。以申請表取代計畫書，以往困擾青年頭家，甚或須付出高額對價，尋求代辦業者代筆操刀的窘況，將可有效免除。此外，免徵提連帶保證人，進一步降低申貸門檻，讓貸款申辦水到渠成。

創業 經濟部

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