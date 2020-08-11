快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

農糧署與楓康超市合作 推產銷履歷蔬菜箱

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「產銷履歷蔬菜箱」即日起在楓康超市全台47家門市與電商平台上架販售。記者宋健生/攝影
「產銷履歷蔬菜箱」即日起在楓康超市全台47家門市與電商平台上架販售。記者宋健生/攝影

為了使消費者能有更多元管道，購買到有保障及產銷履歷認證的蔬菜箱產品，行政院農委會農糧署今(11)日宣布，今年度與楓康超市及玉美生技合作，共同推出「產銷履歷蔬菜箱」，並於楓康全台47家門市與電商平台上架販售。

農糧署與楓康超市今天在楓康青海店舉辦「產銷履歷蔬菜箱電商平台上架暨展售成果發布會」，由農糧署長胡忠一與楓康超市經理林明圖、玉美生技經理葉乃嘉等人共同主持。

胡忠一表示，希望藉此落實政府推動產銷履歷擴大生產面積的政策，也幫助中彰投地區產銷履歷作物的農友建立起更多元通路，讓更多消費者享受到有產銷履歷、政府掛保證的優質蔬果。

農糧署預計今年度可推動產銷履歷產品食用人次達10萬人次，總食用量達30公噸，累積產銷履歷農產品種植涵蓋面積最高可達27公頃，預估年底蔬菜箱銷售量約1,200箱。

近年來在農糧署指導下，提供整合產銷履歷驗證通過的農民名單，結合楓康超市和玉美生技，齊力推出產銷履歷蔬果箱，標榜可依據季節搭配不同的組合變化，將最新鮮的蔬菜水果配送到消費者手中。

林明圖強調，透過楓康全台47家門市或是上網訂購都可以，在全台每一個角落都可透過宅配，不管是給自己最心愛的家人或是在外遊學的小孩，享用到最健康最有保障的「產銷履歷蔬菜箱」。

另一方面，農糧署也透過玉美生技團膳部門，擴大使用產銷履歷蔬果的品項至中彰投企業團膳用戶，提供企業員工更健康的食材。讓不僅僅是家庭、個人，就連公司行號的員工，也都能夠享受從產地到餐桌全程把關、安全安心看得到的產銷履歷食材。

農糧署長胡忠一(中)親自為「產銷履歷蔬菜箱」開箱。記者宋健生/攝影
農糧署長胡忠一(中)親自為「產銷履歷蔬菜箱」開箱。記者宋健生/攝影
「產銷履歷蔬果箱」可依據季節搭配不同的組合變化，將最新鮮的蔬菜水果配送到消費者手中。記者宋健生/攝影
「產銷履歷蔬果箱」可依據季節搭配不同的組合變化，將最新鮮的蔬菜水果配送到消費者手中。記者宋健生/攝影
農糧署與楓康超市及玉美生技合作，共同推出「產銷履歷蔬菜箱」。記者宋健生/攝影
農糧署與楓康超市及玉美生技合作，共同推出「產銷履歷蔬菜箱」。記者宋健生/攝影

履歷 楓康超市

延伸閱讀

影／台南文旦今外銷加拿大 農民憂心銷產黃偉哲有信心

國產大豆導入智慧化技術 農糧署盼推廣其他農產

揮別去年無蜜窘況 台南農業局推廣產銷履歷蜂蜜

益生菌乳牛發酵乳養出優質魚蝦 唐昕遠獲產銷履歷達人

相關新聞

大解法禁積欠工資負責人出國 地方政府可先「警示」

勞動部昨公告修正「提報事業單位董事長及實際負責人禁止出國作業說明」，名稱改「主管機關提報事業單位代表人及實際負責人禁止出...

假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄

關務署今（11）日指出，昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，創下...

熱鬧了！黃鵬䛥宣布參選不動產仲介全聯會理事長

台北市不動產仲介公會今(11)日推薦榮譽理事長黃鵬䛥，參加第九屆不動產仲介公會全聯會理事長。黃鵬䛥提出五大政見及三要競選...

台灣明年經濟 經濟部次長陳正祺看好強烈反彈

疫情衝擊全球經濟，經濟部次長陳正祺表示，今年經濟情況雖然不樂觀，但台灣仍能保持經濟正成長，在全世界非常少見，預期台灣明年...

農田水利會改制公務機關 勞部今預告廢止適用勞基法

農民團體陸續在2015年起適用勞基法，唯農田水利會因公法人身分，勞動部3度延期適用勞基法，原本預計在今年10月實施，但配...

疫情催生產業新模式 遠距經濟、增加庫存

「防疫衍生零接觸經濟，供應鏈長鏈變短鏈，降低成本轉為增加庫存！」玉山科技協會理事長李紀珠11日在玉山安永科技論壇表示，疫情改變全球供應鏈邏輯，因應生活及產業調整的科技大行其道；同時恐慌心態讓資金湧向金融泡沫，政府也面臨權力易收難放的窘境；美中對立激化，台灣務須求兩面得利。

美元反彈持續走高 中美關係牽動走勢

美元上週末走強，11日表現仍舊穩定，一反7月的疲態，分析師認為，美元後續走勢將與川普的經濟政策、中美關係密切相關。2個議題都讓美元有持續走強的可能，川普若與國會好好談妥財政措施，有助於投資人信心回升；而中美關係則相反，若雙方關係趨緊張，美元會有避險需求而升值。中美關係則得等15日貿易協商結果。

蘇貞昌參訪仁寶電腦平鎮廠 讚對台灣經濟貢獻大

行政院長蘇貞昌近期陸續參訪企業，今（11）日則前往參訪仁寶電腦（2324）平鎮廠。蘇貞昌肯定金仁寶集團等科技大廠，大家對...

樹電共生！奇美太陽能電廠今啟用 年發電兩千萬度

奇美實業打造台南善化閒置工廠用地成「奇美綠能園區」，設置年發電量兩千萬度太陽能電廠，今天啟用。區內保存超過2萬2000棵...

韓媒：三星、LG計畫明年推出Mini LED電視

據外電報導，包括韓國三星、LG等電視品牌廠，都計畫明年要推出Mini LED電視。業界人士分析，Mini LED供應鏈現...

國民退休金缺口400萬起跳 三大退休迷思你中了幾個？

台灣即將在2026年邁入超高齡社會，據統計，勞工在退休後，僅可從勞保加勞退拿到每個月約2~2.5萬元的退休金，且未來年金改革後，勞工領到的數字可能更少，不足以支付退休生活需求。中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，民眾可能要再自行準備400~600萬退休金才足夠支付退休生活所需，且為了達到目標，一定要克服三大退休迷思。

國際油價漲 連動石油相關ETF走揚

受美國有望達成振興協議，石油消費信心提振激勵下，國際油價今（11）日上漲，國內原油EFT應聲走揚。元大S&P原油、元大S...

熱門新聞

拍板！保德信人壽55億元嫁台新金控

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。