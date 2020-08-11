農糧署與楓康超市合作 推產銷履歷蔬菜箱

為了使消費者能有更多元管道，購買到有保障及產銷履歷認證的蔬菜箱產品，行政院農委會農糧署今(11)日宣布，今年度與楓康超市及玉美生技合作，共同推出「產銷履歷蔬菜箱」，並於楓康全台47家門市與電商平台上架販售。

農糧署與楓康超市今天在楓康青海店舉辦「產銷履歷蔬菜箱電商平台上架暨展售成果發布會」，由農糧署長胡忠一與楓康超市經理林明圖、玉美生技經理葉乃嘉等人共同主持。

胡忠一表示，希望藉此落實政府推動產銷履歷擴大生產面積的政策，也幫助中彰投地區產銷履歷作物的農友建立起更多元通路，讓更多消費者享受到有產銷履歷、政府掛保證的優質蔬果。

農糧署預計今年度可推動產銷履歷產品食用人次達10萬人次，總食用量達30公噸，累積產銷履歷農產品種植涵蓋面積最高可達27公頃，預估年底蔬菜箱銷售量約1,200箱。

近年來在農糧署指導下，提供整合產銷履歷驗證通過的農民名單，結合楓康超市和玉美生技，齊力推出產銷履歷蔬果箱，標榜可依據季節搭配不同的組合變化，將最新鮮的蔬菜水果配送到消費者手中。

林明圖強調，透過楓康全台47家門市或是上網訂購都可以，在全台每一個角落都可透過宅配，不管是給自己最心愛的家人或是在外遊學的小孩，享用到最健康最有保障的「產銷履歷蔬菜箱」。