港版國安法效應 王美花首透露將修法重新定義中資

港版國安法通過後，經濟部長王美花今（11）日首度明確表示，很快就會修改《兩岸條例》的相關辦法，重新定義「中資」，但並不是說港資就是中資，預計下周就會預告，讓大家表示意見。

港版國安法通過後，就不斷傳出立法院應該要主動修法，把港資視同中資對待的討論聲浪。

對此，王美花今日接受電台訪問時指出，港資來台到底算不算中資？這確實是個複雜的問題，而港版國安法對香港來說是嚴重的傷害，對於香港未來20、30年的發展來說，更是一個重要的轉折點。

王美花指出，以前所謂的港資是外資，但在港版國安法通過後，我們看待中資這件事情，恐怕要有不同的想法，且香港這幾日來局勢的改變，也讓大家有所警覺，確實應該需要重新思考什麼是中資，並且更嚴格的來看待中資。

王美花並表示，過去股份超過30%才屬於中資，而這樣的比例，也是參考其他國家，但未來30%的算法會有所改變。此外，過去若有軍方色彩的中資，經濟部就會特別嚴格審查，但未來只要是有黨、政、軍色彩，都會更嚴謹審查。

王美花強調，修改《兩岸條例》的相關辦法，最近就會有跨部會的討論了。