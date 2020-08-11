快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

美豬美牛卡關、FTA原地踏步？王美花：台灣願盡力克服

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。記者侯永全攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者侯永全攝影／報系資料照

美國衛生部長阿薩爾訪台寫下台美史上交流新進展，但卻傳出美貿易代表不支持台美FTA（自由貿易協定）簽署。對此，經濟部長王美花今（11）日下午接受電台訪問時表示，台灣是願意與美國簽署FTA，這不僅是實質的經貿交流，能夠與美國這麼大的國家簽署，也能夠讓台灣被世界看得到我們與美國有這樣的關係。

外傳是因為美豬美牛卡關，才造成台美FTA原地踏步。對此，王美花表示，這是外媒的評論。但關於美豬美牛的問題，對美方來說確實很重要，台灣其實也是要去解決的，不過這需要整體的專業評估與溝通，並審慎研判整個國際情勢。

但，王美花表示，台灣一定會盡力努力克服，但需要準備，因為在野黨一定是會有很多意見。

王美花 FTA 美豬

延伸閱讀

阿查爾飯店政治學 會議地點選美福棄萬豪暗示美牛問題？

2020台灣資安大會開幕 逾250家國內外廠商參展

傳聞台美FTA遭卡關 王美花：有進度會向外界報告

影／陳其邁選高雄市長有90分？柯媽認證：他忠厚老實

相關新聞

大解法禁積欠工資負責人出國 地方政府可先「警示」

勞動部昨公告修正「提報事業單位董事長及實際負責人禁止出國作業說明」，名稱改「主管機關提報事業單位代表人及實際負責人禁止出...

假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄

關務署今（11）日指出，昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，創下...

熱鬧了！黃鵬䛥宣布參選不動產仲介全聯會理事長

台北市不動產仲介公會今(11)日推薦榮譽理事長黃鵬䛥，參加第九屆不動產仲介公會全聯會理事長。黃鵬䛥提出五大政見及三要競選...

台灣明年經濟 經濟部次長陳正祺看好強烈反彈

疫情衝擊全球經濟，經濟部次長陳正祺表示，今年經濟情況雖然不樂觀，但台灣仍能保持經濟正成長，在全世界非常少見，預期台灣明年...

農田水利會改制公務機關 勞部今預告廢止適用勞基法

農民團體陸續在2015年起適用勞基法，唯農田水利會因公法人身分，勞動部3度延期適用勞基法，原本預計在今年10月實施，但配...

疫情催生產業新模式 遠距經濟、增加庫存

「防疫衍生零接觸經濟，供應鏈長鏈變短鏈，降低成本轉為增加庫存！」玉山科技協會理事長李紀珠11日在玉山安永科技論壇表示，疫情改變全球供應鏈邏輯，因應生活及產業調整的科技大行其道；同時恐慌心態讓資金湧向金融泡沫，政府也面臨權力易收難放的窘境；美中對立激化，台灣務須求兩面得利。

美元反彈持續走高 中美關係牽動走勢

美元上週末走強，11日表現仍舊穩定，一反7月的疲態，分析師認為，美元後續走勢將與川普的經濟政策、中美關係密切相關。2個議題都讓美元有持續走強的可能，川普若與國會好好談妥財政措施，有助於投資人信心回升；而中美關係則相反，若雙方關係趨緊張，美元會有避險需求而升值。中美關係則得等15日貿易協商結果。

蘇貞昌參訪仁寶電腦平鎮廠 讚對台灣經濟貢獻大

行政院長蘇貞昌近期陸續參訪企業，今（11）日則前往參訪仁寶電腦（2324）平鎮廠。蘇貞昌肯定金仁寶集團等科技大廠，大家對...

樹電共生！奇美太陽能電廠今啟用 年發電兩千萬度

奇美實業打造台南善化閒置工廠用地成「奇美綠能園區」，設置年發電量兩千萬度太陽能電廠，今天啟用。區內保存超過2萬2000棵...

韓媒：三星、LG計畫明年推出Mini LED電視

據外電報導，包括韓國三星、LG等電視品牌廠，都計畫明年要推出Mini LED電視。業界人士分析，Mini LED供應鏈現...

國民退休金缺口400萬起跳 三大退休迷思你中了幾個？

台灣即將在2026年邁入超高齡社會，據統計，勞工在退休後，僅可從勞保加勞退拿到每個月約2~2.5萬元的退休金，且未來年金改革後，勞工領到的數字可能更少，不足以支付退休生活需求。中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，民眾可能要再自行準備400~600萬退休金才足夠支付退休生活所需，且為了達到目標，一定要克服三大退休迷思。

國際油價漲 連動石油相關ETF走揚

受美國有望達成振興協議，石油消費信心提振激勵下，國際油價今（11）日上漲，國內原油EFT應聲走揚。元大S&P原油、元大S...

熱門新聞

拍板！保德信人壽55億元嫁台新金控

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。