美豬美牛卡關、FTA原地踏步？王美花：台灣願盡力克服

美國衛生部長阿薩爾訪台寫下台美史上交流新進展，但卻傳出美貿易代表不支持台美FTA（自由貿易協定）簽署。對此，經濟部長王美花今（11）日下午接受電台訪問時表示，台灣是願意與美國簽署FTA，這不僅是實質的經貿交流，能夠與美國這麼大的國家簽署，也能夠讓台灣被世界看得到我們與美國有這樣的關係。

外傳是因為美豬美牛卡關，才造成台美FTA原地踏步。對此，王美花表示，這是外媒的評論。但關於美豬美牛的問題，對美方來說確實很重要，台灣其實也是要去解決的，不過這需要整體的專業評估與溝通，並審慎研判整個國際情勢。

但，王美花表示，台灣一定會盡力努力克服，但需要準備，因為在野黨一定是會有很多意見。