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疫情催生產業新模式 遠距經濟、增加庫存

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
玉山科技協會理事長李紀珠在玉山安永科技論壇表示，疫情帶來許多改變，但危機也隨時可能變成轉機。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
玉山科技協會理事長李紀珠在玉山安永科技論壇表示，疫情帶來許多改變，但危機也隨時可能變成轉機。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「防疫衍生零接觸經濟，供應鏈長鏈變短鏈，降低成本轉為增加庫存！」玉山科技協會理事長李紀珠11日在玉山安永科技論壇表示，疫情改變全球供應鏈邏輯，因應生活及產業調整的科技大行其道；同時恐慌心態讓資金湧向金融泡沫，政府也面臨權力易收難放的窘境；美中對立激化，台灣務須求兩面得利。

疫情新科技發利市

「邱吉爾說過：『絕對不要放過任何一次危機所帶來的機會。』」李紀珠說，疫情衝擊人民生活、政府及企業運作模式、甚至全球穩定性，但風險跟機會並存，例如為了防疫而衍生的零接觸經濟崛起，產業上有宅經濟、遠端視訊，供應鏈重視風險控管，由長鏈配置改為短鏈，降低成本不再是最主要考量，反而要增加庫存。

李紀珠指出，有些關鍵零組件，或者重要民生物資，疫情下無法仰賴最低成本地區進口，都會造成人們生活及廠商生產模式調整，新轉機就是怎樣運用新科技，來因應人們消費及生產行為的改變，包括A、B、C、D、E（AI、區塊鏈、雲端）等新科技，美國相關科技股價都漲得非常高，掌握新科技變得非常重要。

政經情勢新演變

「遇到重大事件時，政府的角色更加凸顯。」李紀珠強調，許多國家為紓困擴大財政支出，伴隨而來的是負債增加，疫情過後怎樣吸納政府負債，不讓民間企業排擠，同時不造成政府破產？各國央行大撒幣讓實體經濟跟金融脫節，金融市場泡沫形成，「人們很怕錯過這波金融遊戲後，追不上財富重新分配的潮流。」

李紀珠說，現在台灣有幾十萬年輕人在股票市場投資，很多美國人拿到失業救濟金趕快跑去開戶，所得分配進一步惡化後會造成人們對立。有些中央銀行進入金融體系直接去買ETF，連非投資等級的都買，當市場機能破壞，疫情結束之後有沒有辦法恢復？美國是很典型因為疫情，造成政府權力額外擴張，但擴張後是否能輕易收回？

「另一個面向是，疫情把本來就逐漸對立的美中關係，對立情勢變得更加險峻。」李紀珠指出，反全球化的浪潮可能會進程更快，雙元供應鏈會變成多元供應鏈，台灣出口40%在中國大陸、17%在美國，做得好可以兩邊取利，做不好的話不管哪邊傷害都很大。中國也有句話類似邱吉爾說的：福兮禍所倚，禍兮福所伏。

李紀珠（中）說，疫情衝擊人民生活、政府及企業運作模式、甚至全球穩定性，但風險跟機會並存。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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疫情 李紀珠

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