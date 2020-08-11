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美元反彈持續走高 中美關係牽動走勢

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
已經走弱一段時期的美元近期回彈，外媒認為，要預測未來走勢得重點關注2大政治議題（圖為中美領導人關係，右為習近平、左為川普）。(photo from wikimedia)
已經走弱一段時期的美元近期回彈，外媒認為，要預測未來走勢得重點關注2大政治議題（圖為中美領導人關係，右為習近平、左為川普）。(photo from wikimedia)

美元上週末走強，11日表現仍舊穩定，一反7月的疲態，分析師認為，美元後續走勢將與川普的經濟政策、中美關係密切相關。2個議題都讓美元有持續走強的可能，川普若與國會好好談妥財政措施，有助於投資人信心回升；而中美關係則相反，若雙方關係趨緊張，美元會有避險需求而升值。中美關係則得等15日貿易協商結果。

美元持穩、一反疲態

根據《財經日曆》報導，美元自上週末就一反7月走軟的頹勢，直到11日的表現依然持穩，讓各項貨幣與金價都下跌，美元指數穩定待在93.7左右，讓投資人持續關注美元的表現。

而《亞洲時報》就提到，美、中日前相互作出類似的制裁舉動，提醒著全球市場這2大經濟體之間仍存在緊張關係，2國的緊張態勢與美國本身的財政刺激措施都會是影響美元後續走勢的關鍵。

政治議題牽動走勢

先談2國情勢，由於美元是全球最廣泛的通貨幣值，相對的也有避險作用，如同3月初疫情來襲時，股市緊張氣息讓美元因投資人的避險需求、被迫上漲，如同《中國經濟研究》的歷史數據顯示，近期中美衝突最激烈的時期是去年8月與前年9月，當時川普與中國打起關稅貿易戰，那時人民幣貶值幅度與美元指數升值幅度相比，達到近6%，堪稱歷史等級的人民幣對美元走弱，換句話說就是美元隨著2國緊張態勢而走強。

但上述的2國關係還得等15日的貿易協商視訊會談後，才能略知一二，另一項可能影響美元走勢的議題就是美國的財政措施，雖然川普上週末的行政法令是刺激經濟救助，可能有助於美元走強的「助力」，但因為繞過國會不合法理，投資人還在等著看成效如何，未來短期內美元走勢將深受這2項政治議題所牽動。

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川普 美元指數

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