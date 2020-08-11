英業達看好筆電與伺服器需求 第3季將雙位數成長

英業達（2356）總經理巫永財今（11）日表示，今年該公司的伺服器與筆電需求強勁，由於第2季基期墊高，第3季的伺服器與筆電出貨都將年增兩位數，並與第2季持平。另外，電源IC，中央處理器，以及面板供應吃緊，也壓抑了該公司筆電與伺服器的出貨量。

英業達今天召開線上法說會，該公司第2季營業利益20.30億元，季增702%，年增60%，主要是受到筆電與伺服器出貨量大增，推升本業獲利強勁成長，第2季稅後純益16.59億元，季減45.2%，年增21.53%，主要是受到第1季有高達49億元，處份上海浦東廠閒置資產的業外收益，使得第2季稅後純益較第1季減少。

巫永財表示，今年相當看好伺服器與筆電的需求，在伺服器方面，不管是中國大陸或是美國的資料中心都在成長，而且還在追料、欠料。雖然目前有地緣政治風險，但英業達在大陸的廠房，出貨給中國資料中心。至於出貨到北美，也已經移到台灣與墨西哥的廠房，因此，不會有什麼影響

他說，目前零組件供應吃緊？包括IC，處理器，LCD都在缺，其他家也是同樣狀況。未來能否擴大出貨，還要看材料供應狀況，除了筆電用的零組件缺貨，伺服器的電源IC，也有受到一些影響。

他說，英業達目前在全球伺服器市占率約20%，是全球第一， 第二名的市占率只有14%到15%。可以看出，英業達在伺服器是持續領先的。至於筆電，他說，目前需求強，除了遠距上班的需求，還有學校的需求，對未來六個月的展望蠻樂觀的。