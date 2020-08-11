快訊

挑戰強人總統的37歲家庭主婦險遭刺 已安全逃到鄰國

新藥解盲前美吾華董座李成家涉內線交易 遭檢調搜索

假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供

關務署今（11）日指出，昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，創下近期單日查獲最多片紀錄。官員表示，這些口罩主要是進口國內，推測主要應是進口低價販售，有可能流向夜市或一般流動攤販。

關務署表示，台北關將移請主管機關經濟部議處，呼籲業者報運口罩進出口，應據實標示產地，以免涉法。

依進口貨品產地標示不實案件處理原則，廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事，進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地，或標示其他文字、圖案，使人誤認其產地之虞者，海關將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處。

至於口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。

關務署表示，MIT的口罩品質享譽全球，為避免假冒MIT口罩流入境內，關務署已責令各關在邊境上加強查驗，同時加強對快遞及郵包貨物進口口罩的產地標示查核，請進口人切實遵守產地標示規定。

台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供
台北關於快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩。照片／關務署提供

口罩 經濟部 MIT

延伸閱讀

國外募資突破6千萬！AusAir防護設計讓口罩變香了

國外募資破6千萬！ AusAir高規格防護口罩通勤族必備

中校、中士涉監守自盜國家隊口罩 國防部：絕不寬貸

2軍人偷6000片口罩牟利 貪汙罪聲押禁見

相關新聞

假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄

關務署今（11）日指出，昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，創下...

蘇貞昌參訪仁寶電腦平鎮廠 讚對台灣經濟貢獻大

行政院長蘇貞昌近期陸續參訪企業，今（11）日則前往參訪仁寶電腦（2324）平鎮廠。蘇貞昌肯定金仁寶集團等科技大廠，大家對...

樹電共生！奇美太陽能電廠今啟用 年發電兩千萬度

奇美實業打造台南善化閒置工廠用地成「奇美綠能園區」，設置年發電量兩千萬度太陽能電廠，今天啟用。區內保存超過2萬2000棵...

韓媒：三星、LG計畫明年推出Mini LED電視

據外電報導，包括韓國三星、LG等電視品牌廠，都計畫明年要推出Mini LED電視。業界人士分析，Mini LED供應鏈現...

國民退休金缺口400萬起跳 三大退休迷思你中了幾個？

台灣即將在2026年邁入超高齡社會，據統計，勞工在退休後，僅可從勞保加勞退拿到每個月約2~2.5萬元的退休金，且未來年金改革後，勞工領到的數字可能更少，不足以支付退休生活需求。中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，民眾可能要再自行準備400~600萬退休金才足夠支付退休生活所需，且為了達到目標，一定要克服三大退休迷思。

國際油價漲 連動石油相關ETF走揚

受美國有望達成振興協議，石油消費信心提振激勵下，國際油價今（11）日上漲，國內原油EFT應聲走揚。元大S&P原油、元大S...

疫情之下的基本工資 勞方：一定要調漲、漲幅可討論

基本工資審議委員會第三季審議會議將在18日召開，勞動部長許銘春昨晚和勞方委員餐敘、溝通彼此想法，等於是審議會的會前會。參...

6月薪資回升 集中內需服務業

主計總處昨發布六月全體受僱員工經常性薪資為四萬二三五二元，月增百分之○點三七，年增百分之一點四一。其中，薪資改善亦集中內...

無薪假人數 一周少三成

勞動部昨（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，製造業、服務業實施無薪假人數雙雙下降，目前整體實施無薪假家數和人數...

6月受僱員工 年減0.4%

主計總處昨（10）日發布6月底受僱員工人數790.9萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首度回升；但仍年減0.42%，創2010...

境外資金匯回 上衝2,000億

境外資金匯回專法第一年8%優惠稅率申請期限至本周五（14日），只剩倒數一周。財政部昨（10）日表示，截至8月7日止，申請...

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

《財星》雜誌（Fortune）10日公布最新2020年全球500強企業排行榜，沃爾瑪連續第七年蟬聯榜首，而中國大陸上榜企...

熱門新聞

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

北富銀授信疑案 金管會進駐調查

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

杏國新藥解盲 無需修改計畫將繼續執行臨床

林郭文艷申讓持股 全數賣出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。