假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄

關務署今(11)日指出,昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩,創下近期單日查獲最多片紀錄。官員表示,這些口罩主要是進口國內,推測主要應是進口低價販售,有可能流向夜市或一般流動攤販。

關務署表示,台北關將移請主管機關經濟部議處,呼籲業者報運口罩進出口,應據實標示產地,以免涉法。

依進口貨品產地標示不實案件處理原則,廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事,進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地,或標示其他文字、圖案,使人誤認其產地之虞者,海關將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處。

至於口罩進口標示「醫用口罩」者,依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證,未取得許可證者,將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。