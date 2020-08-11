假MIT口罩進口 海關單日查獲高達7,350片創紀錄
關務署今（11）日指出，昨晚台北關在快遞貨物查獲13筆共7,350片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，創下近期單日查獲最多片紀錄。官員表示，這些口罩主要是進口國內，推測主要應是進口低價販售，有可能流向夜市或一般流動攤販。
關務署表示，台北關將移請主管機關經濟部議處，呼籲業者報運口罩進出口，應據實標示產地，以免涉法。
依進口貨品產地標示不實案件處理原則，廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事，進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地，或標示其他文字、圖案，使人誤認其產地之虞者，海關將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處。
至於口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。
關務署表示，MIT的口罩品質享譽全球，為避免假冒MIT口罩流入境內，關務署已責令各關在邊境上加強查驗，同時加強對快遞及郵包貨物進口口罩的產地標示查核，請進口人切實遵守產地標示規定。
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