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系微將參加UEFI大會 發表韌體安全演說

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

BIOS大廠系微（6231）今（11）日宣布，將於8月19日在2020 UEFI虛擬插拔大會上，與美國企業韌體安全公司Eclypsium針對安全韌體更新與修補主題發表共同演說。UEFI虛擬插拔大會（UEFI Virtual Plugfest）是一場公開的免費線上活動，會由UEFI論壇的成員提供線上教育研討會。

系微首席技術長兼韌體安全信任總監Tim Lewis，以及Eclypsium首席技術長兼共同創辦人Alex Bazhaniuk，將共同在線上發表主題為「韌體安全修補的最佳實務」的演講，主要內容將著重於提供關鍵技術指導，包括最佳實務案例分享、產業安全深入洞悉等，以培訓參加者有關韌體更新和修補方法的知識，做為成功企業安全戰略的一部份。

Eclypsium的主要產品是企業韌體安全解決方案，從保護組織運算基礎設施做起，進而控制安全風險，阻擋橫跨企業端點、資料中心及雲端基礎設施的安全風險，保護筆記型電腦、伺服器及網路設備韌體的內部安全。

若欲參加這場線上教育研討會，可透過以下網站報名：http://www.uefi.org/events。

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