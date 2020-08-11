安力-KY第二季獲利暴增 EPS 2.47元
安力-KY（5223）在走過第一季淡季後，首季訂單遞延效益加上筆電應用出貨大增，帶動第二季營益率、毛利率雙雙大增，稅後純益季增1,088%，單季每股盈餘（EPS）為2.47元，遠優於去年同期表現，帶動今（11）日股價勁揚逾4%。
安力-KY第二季營收5.56億元。毛利率39.2%，季增13.4個百分點、年增11.4個百分點。營益率25.8%，季增21.9個百分點、年增18.8個百分點。在營益率、毛利率雙雙大增下，帶動單季稅後純益來到1.07億元，季增1,088%、年增268%，每股盈餘為2.47元。
安力-KY今年上半年合併營收為8.12億元，稅後淨利1.15億元，每股盈餘2.66元，年增率分別為26%、142%、141%。
安力-KY指出，上半年獲利良好、雙率雙增，主因是營收倍增使分攤之固定成本下降、且稼動情況良好，以及新客戶新產品帶動，再加上自動化成效彰顯，使上半年稅後淨利增加高達1.42倍，每股稅後盈餘增加1.41倍。
安力-KY表示，目前各國保護主義至上，中國會盡力參與國際循環，但目前會以國內循環為主體，所以近期中國大力提倡的內循環經濟，中國藉由國內超大規模市場優勢，來繁榮國內經濟，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。而安力-KY會針對中國內部需求的市場積極開發新產品、新市場及新用途。
展望下半年為產業傳統旺季，法人預估安力-KY全年營收獲利應可超越過往績效。
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