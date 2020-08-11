居家健身熱！岱宇7月營收10.42億元 連4月創歷史新高
受新冠肺炎疫情影響，掀起居家健身熱潮，推升家用健身器材需求持續延燒，岱宇（1598）表示，整體備貨動能加大且追加訂單亦呈現較去年倍增態勢，在集團完成旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠擴增產能情況下，仍推升整體產能稼動率持續放大。
岱宇7月合併營收10.42億元，連續四月改寫歷年單月營收新高記錄，並較去年同期大幅成長198％。累計1至7月合併營收為51.42億元，亦同步改寫歷年同期新高，較去年同期成長56％。
岱宇表示，受惠SOLE品牌家用健身器材出貨動能強勁，不僅SOLE品牌美國自有官網、以及北美DICK’S線上商城訂單持續暢旺，尤其，隨著美國地區逐步解封，北美DICK’S通路客戶約八成實體門市已重新恢復開業，提高SOLE品牌於門市產品項目比重拉升。
根據美國人口普查局數據統計，美國體育用品、音樂和書籍等相關商店的銷售額連續兩月成長，6月仍較前一月勁揚26.52％。岱宇指出，家用健身器材需求持續延燒，集團亦積極推動旗下SOLE、XTERRA品牌家用健身器材、SPIRIT品牌商用健身器材產品上市計畫，並陸續拓展新通路客戶。
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