快訊

文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

米其林必比登名單出爐！台北54間、台中21間名店上榜

居家健身熱！岱宇7月營收10.42億元 連4月創歷史新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為岱宇生產線滿載，員工忙著趕工出貨情形。記者宋健生攝影／報系資料照
圖為岱宇生產線滿載，員工忙著趕工出貨情形。記者宋健生攝影／報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，掀起居家健身熱潮，推升家用健身器材需求持續延燒，岱宇（1598）表示，整體備貨動能加大且追加訂單亦呈現較去年倍增態勢，在集團完成旗下台灣彰化全興廠、中國嘉興廠擴增產能情況下，仍推升整體產能稼動率持續放大。

岱宇7月合併營收10.42億元，連續四月改寫歷年單月營收新高記錄，並較去年同期大幅成長198％。累計1至7月合併營收為51.42億元，亦同步改寫歷年同期新高，較去年同期成長56％。

岱宇表示，受惠SOLE品牌家用健身器材出貨動能強勁，不僅SOLE品牌美國自有官網、以及北美DICK’S線上商城訂單持續暢旺，尤其，隨著美國地區逐步解封，北美DICK’S通路客戶約八成實體門市已重新恢復開業，提高SOLE品牌於門市產品項目比重拉升。

根據美國人口普查局數據統計，美國體育用品、音樂和書籍等相關商店的銷售額連續兩月成長，6月仍較前一月勁揚26.52％。岱宇指出，家用健身器材需求持續延燒，集團亦積極推動旗下SOLE、XTERRA品牌家用健身器材、SPIRIT品牌商用健身器材產品上市計畫，並陸續拓展新通路客戶。

健身 岱宇 營收

延伸閱讀

陸疫情防控 助台企外銷增長

北市12區運動中心下修室內人流　健身器材間隔用

最慘真人版電影！多災多難「花木蘭」北美Bye了大銀幕

三檔創天價 多頭寵兒

相關新聞

疫情之下的基本工資 勞方：一定要調漲、漲幅可討論

基本工資審議委員會第三季審議會議將在18日召開，勞動部長許銘春昨晚和勞方委員餐敘、溝通彼此想法，等於是審議會的會前會。參...

韓媒：三星、LG計畫明年推出Mini LED電視

據外電報導，包括韓國三星、LG等電視品牌廠，都計畫明年要推出Mini LED電視。業界人士分析，Mini LED供應鏈現...

國際油價漲 連動石油相關ETF走揚

受美國有望達成振興協議，石油消費信心提振激勵下，國際油價今（11）日上漲，國內原油EFT應聲走揚。元大S&P原油、元大S...

國民退休金缺口400萬起跳 三大退休迷思你中了幾個？

台灣即將在2026年邁入超高齡社會，據統計，勞工在退休後，僅可從勞保加勞退拿到每個月約2~2.5萬元的退休金，且未來年金改革後，勞工領到的數字可能更少，不足以支付退休生活需求。中華民國退休基金協會理事長王儷玲分析，民眾可能要再自行準備400~600萬退休金才足夠支付退休生活所需，且為了達到目標，一定要克服三大退休迷思。

境外資金匯回 上衝2,000億

境外資金匯回專法第一年8%優惠稅率申請期限至本周五（14日），只剩倒數一周。財政部昨（10）日表示，截至8月7日止，申請...

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

《財星》雜誌（Fortune）10日公布最新2020年全球500強企業排行榜，沃爾瑪連續第七年蟬聯榜首，而中國大陸上榜企...

6月薪資回升 集中內需服務業

主計總處昨發布六月全體受僱員工經常性薪資為四萬二三五二元，月增百分之○點三七，年增百分之一點四一。其中，薪資改善亦集中內...

無薪假人數 一周少三成

勞動部昨（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，製造業、服務業實施無薪假人數雙雙下降，目前整體實施無薪假家數和人數...

6月受僱員工 年減0.4%

主計總處昨（10）日發布6月底受僱員工人數790.9萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首度回升；但仍年減0.42%，創2010...

創投大老的生技夢 胡定吾如何帶著生華科站上浪頭？

生華科（6492）董事長胡定吾的事業版塊有兩大塊，各有各的精彩。54歲以前，他是台灣知名銀行家，曾任最大投資機構中華開發工銀董事長；54歲以後，胡定吾轉戰生技產業，2002年創辦生華創投，十年後進一步創辦生華科，最近因為新冠肺炎，將有機會帶動他的事業進入新的高峰。

類出國風潮、報復性消費 7月離島免稅店銷售額創新高

財政部關務署今（10）日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年上半年國際機場免稅商店銷售額僅26億元，較去年同期減少77%，至今...

專案貸款乏人問津 藍籲扶植中小企業

「央行有7000億專案貸款，135萬家中小企業卻都沒使用到，政府應重新檢討政策。」國民黨智庫10日舉辦座談會，黨主席江啟臣表示，政府經濟政策應化被動為主動，扶植中小企業。

熱門新聞

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

北富銀授信疑案…吹哨者舉報

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

搶半導體市場！傳三星9月起建P3廠 造價預計超過800億

銀行財管再出亂子不只罰錢！金管會「處分不會手軟」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。