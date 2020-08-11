韓媒：三星、LG計畫明年推出Mini LED電視

據外電報導，包括韓國三星、LG等電視品牌廠，都計畫明年要推出Mini LED電視。業界人士分析，Mini LED供應鏈現階段多著力於高端IT產品，但出貨規模相較電視小，目前僅中國大陸品牌廠TCL推出一系列Mini LED電視，一旦更多品牌廠加入，帶動出貨量放大，可望進一步激勵Mini LED電視出貨量增加。

韓媒《Business Korea》報導，三星證實正為明年發表Mini LED電視，進行多種技術測試；今年(2020)美國消費性電子展（CES）曾展示Mini LED電視的LG也說，以目前的技術水平，隨時都能發表Mini LED電視。此外，包括TCL、長虹等陸系品牌廠，也都開始著力於Mini LED電視。除了TCL已推出Mini LED電視實際投入銷售，其他廠對何時才會發表新電視，並沒有給出明確答案。

一般液晶（LCD）電視背光模組約用上50顆LED，Mini LED的LED顆數達1萬到2萬顆，且用的是尺寸僅100到200微米的LED。因此，Mini LED能比LCD電視更薄，但仍能呈現8K高畫質，並有高色彩飽和度、低功耗等特色。台廠未跟上OLED發展，近年大力發展Mini LED，就是為了要在高階市場跟OLED一較高下。

《Digitimes》報導指出，預期明年上半年推出導入Mini LED背光技術的電視，會從55吋到75吋的大尺寸電視為主，全年Mini LED電視的全球出貨量，估計100到200萬台。不過，業者坦言，現階段Mini LED還有成本問題，期望接下來越來越多廠商投入，市場接受度逐步提高，能讓成本及終端售價盡快到達甜蜜點。