國際油價漲 連動石油相關ETF走揚

生華科（6492）董事長胡定吾的事業版塊有兩大塊，各有各的精彩。54歲以前，他是台灣知名銀行家，曾任最大投資機構中華開發工銀董事長；54歲以後，胡定吾轉戰生技產業，2002年創辦生華創投，十年後進一步創辦生華科，最近因為新冠肺炎，將有機會帶動他的事業進入新的高峰。

2020-08-10 20:26