國際油價漲 連動石油相關ETF走揚
受美國有望達成振興協議，石油消費信心提振激勵下，國際油價今（11）日上漲，國內原油EFT應聲走揚。元大S&P原油、元大S&P原油正2（00672L）、街口布蘭特油正2等石油ETF今天開盤齊漲，又以元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2漲幅最大，早盤分別漲幅2％、1.4%。
不過，就委買賣張數來看，前一陣子引發爭議，淨值大跌的元大S＆P原油正2，早盤委賣張數比委買多，以及街口布蘭特油正2，陷入多空交戰，盤中漲幅收斂。街口布蘭特油正2情況差不多，早盤委賣張數超過4,400張，略高於委買3,300多張，盤中回落震盪。
紐約原油價格11日創一周來最大漲幅，紐約市場西德州中級原油的9月期貨價格上漲72美分，收在每桶41.94美元；倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格上揚59美分，收在每桶44.99美元。
元大S＆P原油正2追蹤的是西德州原油指數，街口布蘭特油正2追蹤的是布蘭特原油指數。
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