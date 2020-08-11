快訊

南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

全球股票型基金勝出關鍵為科技股 「動態定投術」布局

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
蘋果為美國科技股代表。美聯社
蘋果為美國科技股代表。美聯社

疫情衝擊過後，資金寬鬆，尋找投資機會，美股指數陸續突破前波高點。富蘭克林華美投信表示，以美國為首的科技類的財報公布，顯然不畏疫情影響交出亮麗成績單，新趨勢包括：居家辦公、雲端教學、網路通訊與遠端醫療等，因疫情反而更助長其趨勢發展，造就關鍵性的投資價值，這類股票回到前波高點更創新高，中長期仍具成長性，建議利用「動態定投術」持續布局，並鎖定投資於科技成長類趨勢的全球股票型基金。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，投資上仍看好中長線發展趨勢的科技類股與少數醫療類股；非經濟因素的衝擊，對操作者來說應該勇於進場布局，除非遇到經濟環境確定衰退，否則操作團隊一致認為以科技為首的創新發展公司，持續有投資價值，無論本益比來到20或30倍，受目前大環境所需要的科技產業仍最具成長潛力，值得長期投資。

就基金操作持股而言，左思軒分析，富蘭克林華美新世界股票基金重壓近74%為科技股，其中有四成為科技硬體產業，另外三成布局科技軟體產業(截至6/30止)，以掌握營收與獲利成長之股票為主，更以美國為主要投資區域，並看好包括:5G商轉、雲端應用、資料庫與中國科技自主化生產等產業，持續創新研發並維持產業成長利基。

然而，左思軒建議，投資除追求成長外，應時時關注市場變化方向與風險，未來主要觀察重點:第一是新冠肺炎疫情是否得到有效控制，第二則是長期成長動能能否持續，第三則是貿易戰影響。而目前所投資區域和標的仍以美國股票為重，搭配歐洲、日本與中國等區域，並挑選最具成長潛力與趨勢創新者，才能發揮長期投資優勢，累積表現機會。

富蘭克林華美投信表示，美國企業無論在企業體質、創新能力上仍比其他國家股市為佳，美股和其他區域股市比較也相對穩健，科技發展成長勢不可擋，故建議應朝向5G、遠端科技、軟體網路、雲端儲存、醫療保健等產業持續布局，也建議投資人不妨利用動態的定期定額方式，跟隨每季的「動態定投術」投資組合建議，掌握趨勢成長與科技股表現的機會。

疫情 雲端 科技股

延伸閱讀

美股道瓊漲逾350點 標普距高點1.1％

蘋概、5G族群 發光

13檔台股ETF翻倍漲

外資賣超亞股 印度逆勢吸金

相關新聞

境外資金匯回 上衝2,000億

境外資金匯回專法第一年8%優惠稅率申請期限至本周五（14日），只剩倒數一周。財政部昨（10）日表示，截至8月7日止，申請...

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

《財星》雜誌（Fortune）10日公布最新2020年全球500強企業排行榜，沃爾瑪連續第七年蟬聯榜首，而中國大陸上榜企...

疫情之下的基本工資 勞方：一定要調漲、漲幅可討論

基本工資審議委員會第三季審議會議將在18日召開，勞動部長許銘春昨晚和勞方委員餐敘、溝通彼此想法，等於是審議會的會前會。參...

6月薪資回升 集中內需服務業

主計總處昨發布六月全體受僱員工經常性薪資為四萬二三五二元，月增百分之○點三七，年增百分之一點四一。其中，薪資改善亦集中內...

無薪假人數 一周少三成

勞動部昨（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，製造業、服務業實施無薪假人數雙雙下降，目前整體實施無薪假家數和人數...

6月受僱員工 年減0.4%

主計總處昨（10）日發布6月底受僱員工人數790.9萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首度回升；但仍年減0.42%，創2010...

創投大老的生技夢 胡定吾如何帶著生華科站上浪頭？

生華科（6492）董事長胡定吾的事業版塊有兩大塊，各有各的精彩。54歲以前，他是台灣知名銀行家，曾任最大投資機構中華開發工銀董事長；54歲以後，胡定吾轉戰生技產業，2002年創辦生華創投，十年後進一步創辦生華科，最近因為新冠肺炎，將有機會帶動他的事業進入新的高峰。

類出國風潮、報復性消費 7月離島免稅店銷售額創新高

財政部關務署今（10）日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年上半年國際機場免稅商店銷售額僅26億元，較去年同期減少77%，至今...

專案貸款乏人問津 藍籲扶植中小企業

「央行有7000億專案貸款，135萬家中小企業卻都沒使用到，政府應重新檢討政策。」國民黨智庫10日舉辦座談會，黨主席江啟臣表示，政府經濟政策應化被動為主動，扶植中小企業。

資安需求強 電腦程式業H1營業額1,411億、年增9.4％

經濟部統計處今（10）日公布2020年上半年電腦及資訊服務業營業額1,861億元，年增7.1%。其中，受惠資安需求挹注，...

無薪假人數爆減近三成 台灣經濟的春天要回來了?

勞動部今天公布最新無薪假統計，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計734家，實施人數19458人；較上期減少企業3...

無薪假人數大減7,627人 疫情以來降最多的一次

勞動部今（10）日公布最新一期無薪假統計，較上一期人數減少7,627人，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說：「這是...

熱門新聞

北富銀總經理涉案 黃天牧證實有吹哨者

康友證實董座失聯 高層全求去

美禁微信 恐衝擊iPhone銷量

機殼產業「蹺蹺板」 法人看多鎧勝、看空可成

鴻海攜手英特爾 推出TSN+5G先驅架構關鍵產品

財星世界500強企業出爐 台灣入榜九家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。