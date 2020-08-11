全球股票型基金勝出關鍵為科技股 「動態定投術」布局

在疫情衝擊過後，資金寬鬆，尋找投資機會，美股指數陸續突破前波高點。富蘭克林華美投信表示，以美國為首的科技類的財報公布，顯然不畏疫情影響交出亮麗成績單，新趨勢包括：居家辦公、雲端教學、網路通訊與遠端醫療等，因疫情反而更助長其趨勢發展，造就關鍵性的投資價值，這類股票回到前波高點更創新高，中長期仍具成長性，建議利用「動態定投術」持續布局，並鎖定投資於科技成長類趨勢的全球股票型基金。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，投資上仍看好中長線發展趨勢的科技類股與少數醫療類股；非經濟因素的衝擊，對操作者來說應該勇於進場布局，除非遇到經濟環境確定衰退，否則操作團隊一致認為以科技為首的創新發展公司，持續有投資價值，無論本益比來到20或30倍，受目前大環境所需要的科技產業仍最具成長潛力，值得長期投資。

就基金操作持股而言，左思軒分析，富蘭克林華美新世界股票基金重壓近74%為科技股，其中有四成為科技硬體產業，另外三成布局科技軟體產業(截至6/30止)，以掌握營收與獲利成長之股票為主，更以美國為主要投資區域，並看好包括:5G商轉、雲端應用、資料庫與中國科技自主化生產等產業，持續創新研發並維持產業成長利基。

然而，左思軒建議，投資除追求成長外，應時時關注市場變化方向與風險，未來主要觀察重點:第一是新冠肺炎疫情是否得到有效控制，第二則是長期成長動能能否持續，第三則是貿易戰影響。而目前所投資區域和標的仍以美國股票為重，搭配歐洲、日本與中國等區域，並挑選最具成長潛力與趨勢創新者，才能發揮長期投資優勢，累積表現機會。

富蘭克林華美投信表示，美國企業無論在企業體質、創新能力上仍比其他國家股市為佳，美股和其他區域股市比較也相對穩健，科技發展成長勢不可擋，故建議應朝向5G、遠端科技、軟體網路、雲端儲存、醫療保健等產業持續布局，也建議投資人不妨利用動態的定期定額方式，跟隨每季的「動態定投術」投資組合建議，掌握趨勢成長與科技股表現的機會。