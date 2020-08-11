疫情下的基本工資 勞方：一定要調漲、漲幅可討論

基本工資審議委員會第三季審議會議將在18日召開，勞動部長許銘春昨晚和勞方委員餐敘、溝通彼此想法，等於是審議會的會前會。參與餐敘的全國產業總工會代表莊爵安表示，多名勞方主張，為了照顧勞動者最低生活所需，明年基本工資必須調漲，但漲幅大小可以討論。許銘春聆聽各方意見，並未表達立場。

現行基本工資為月薪23800元、時薪158元。基本工資審議委員會由勞資政學代表組成，於每年第三季的審議會議上討論明年基本工資是否調漲、漲幅多少。正式審議會議召開前，勞動部會先各自邀集勞方與資方交換意見、溝通討論。據了解，勞動部本周也將舉辦與資方的餐敘。

昨晚的「會前會」餐敘晚間7時開始，進行約兩個多小時。莊爵安表示，勞方代表先討論各行各業的現狀。認為今年是特殊的一年，遇到新冠肺炎疫情，不能拿以前的參數如消費者物價指數來評估。過去審議基本工資會用到許多參數，但勞方認為必須討論，那些參數還適用於今年。

莊爵安表示，去年景氣大好，資方想盡理由說不能調漲；今年角色互換，換勞方想盡理由要調漲。他指出，根據蔡英文總統的政見(提出基本工資月薪要調漲到3萬元，任內四年每年皆調漲)、以及基本工資必須照顧勞動者的最低生活條件，基本工資應該調整。「景氣應該參考，但不是最關鍵。」他表示，勞方這次不會要求一成或兩成的調漲，「但不管如何都要調漲」。