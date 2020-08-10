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就業市場回春？主計總處：未回到疫情前水準

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處指出，今年6月底全體受僱員工人數790.9萬人，月增7,000人、0.08%，為疫情爆發以來首度回升，圖為上班族排隊等待進入公司。（本報系資料庫）
主計總處指出，今年6月底全體受僱員工人數790.9萬人，月增7,000人、0.08%，為疫情爆發以來首度回升，圖為上班族排隊等待進入公司。（本報系資料庫）

主計總處今（10）日發布6月底受僱員工人數790.9萬人，為新冠肺炎疫情爆發以來首度回升；但仍年減0.42%，創2010年以來、金融海嘯之後同月首度負成長。主計總處坦言，從受僱員工數、經常性薪資觀察，國內就業市場未回復到疫情發生前水準。

主計總處指出，今年6月底全體受僱員工人數790.9萬人，月增7,000人、0.08%，為疫情爆發以來首度回升，其中藝術娛樂及休閒服務業、住宿餐飲業分別增加6,000人及5,000人，但製造業則減少7,000人。

值得注意的是，若和去年同期相比，受僱員工人數則減少3.3萬人、0.42%，卻創下近11年來同月首度負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2009年6月底受到金融海嘯衝擊，全體受僱員工人數年減23萬人、3.41%，之後歷年同月都呈正成長；今年6月底受到疫情衝擊，受僱員工人數轉呈年減0.42%，但這次衝擊沒有金融海嘯嚴重。

她指出，今年4月受僱員工數年減9,000人，5月年減3.5萬人，6月年減3.3萬人，顯示疫情衝擊仍在。

若觀察月增減，她指出，今年2至5月受僱員工人數累計減少9.1萬人，6月首度正成長，增加7,000人，顯示疫情衝擊的確有減緩；不過，就業市場改善主要在住宿餐飲等業；製造業受僱員工數仍月減7,000人，其中，金屬製品、機械設備業受僱員數月減2,000人，紡織成衣業月減1,000人，她強調，製造業就業市場是否好轉跡象，是未來觀察重點。

在薪資方面，主計總處指出，6月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資為42,352元，月增0.37%，年增1.41%。其中，薪資改善亦集中在內需型服務業，例如，其他汽車客運業月增2.82%，住宿餐飲業月增1%。

陳惠欣指出，即便內需型服務業經常性薪資較前一個月回升，但仍然未回到疫情前水準。舉例來說，去年底其他汽車客運業月薪約2.8萬元，疫情期間降到2.6萬元，目前也只回升到約2.7萬元；住宿餐飲業經常性薪資在疫情衝擊期間一度降到3.1萬元，現在也未回到疫情前3.2萬元。

疫情 餐飲業

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